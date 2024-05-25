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Мобилизация по-новому — какие есть степени пригодности к службе и что они означают

25 мая 2024 05:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация по-новому — какие есть степени пригодности к службе и что они означают
Мужчина проходит ВВК. Фото: imagedelivery.net
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

С начала мая изменились критерии определения пригодности к мобилизации по состоянию здоровья военнообязанного. Теперь военно-врачебная комиссия определяет пять степеней пригодности, из перечня которых убрали ограниченно пригодных.

Об этом сообщает NV в пятницу, 24 мая.

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Какие есть степени пригодности к военной службе

Согласно нормам Министерства обороны ВВК может отнести военнообязанного к одной из следующих ступеней пригодности к военной службе:

  • пригодные;
  • пригодны только к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны и непригодны к службе в ДШУ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающий состав и т.п.;
  • временно непригодны (требуют лечения или лечения и отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей);
  • непригодны к военной службе с пересмотром (через 6 месяцев или 6-12 месяцев);
  • непригодны к военной службе с исключением из военного учета.

Директор Департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова заявила, что мужчины, которых ВВК признала ограниченно пригодными к 4 мая, должны пройти пересмотр до 4 февраля 2025 года. Таким образом они получат новый вывод в соответствии со степенями пригодности.

Как ВВК определяет пригодность к службе

Напомним, что глава ВВК индустриального районного ТЦК в Днепре Елена Седлецкая рассказала, как ВВК оценивает пригодность к военной службе. Комиссия не учитывает совокупность легких заболеваний. Также она назвала список врачей, которых обязательно должен пройти военнообязанный.

В свою очередь в Минобороны объяснили, как часто нужно проходить ВВК.

закон
болезнь
мобилизация
война в Украине
ВВК
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