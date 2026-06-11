Придатний до служби у тилових частинах може потрапити на фронт

Мобілізований громадянин. Фото: 150 навчальний центр Сил ТрО ЗСУ

На військово-лікарській комісії військовозобов’язаний громадянин може бути визнаний придатним до служби як у бойових підрозділах, так і у тилових військових частинах. За власного бажання такий військовий може спробувати перевестись з тилу на фронт. Але для цього потрібна згода командира частини.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі b2bconsult.

Мобілізація після висновку ВЛК

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Мобілізація відбувається після проходження громадянином військово-лікарської комісії і отримання відповідного висновку ВЛК.

На військово-лікарській комісії громадянина можуть визнати як придатним, так і непридатним до військової служби. Непридатні до служби в ЗСУ надалі виключаються з військового обліку.

Придатність до військової служби може бути різна. Громадянина без проблем зі здоров’ям зазвичай відправляють у бойові бригади Збройних сил України.

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З тилу на фронт можна перевестись, але потрібна згода командира

Ті ж, хто за станом здоров’я можуть здійснювати військову службу, але мають ті чи інші діагностовані хвороби, визнаються придатними до військової служби у тилових підрозділах. Це частини забезпечення, навчальні центри, ТЦК, військові виші тощо.

До юристів звернувся громадянин, який був визнаний придатним до служби у тилових підрозділах, де і проходить службу зараз. Він поцікавився, чи може за власною ініціативою бути переведений на фронт, у бойовий підрозділ.

Юристка Неля Романенко, коментуючи, пояснила, що це можливо, але є певні умови: "Доцільність переміщення (переведення) визначає у тому числі безпосередній командир. Тобто, повинна бути його згода. Чітких критеріїв, за якими командир визначає таку потребу у переведенні, законом, на жаль, не встановлено. У Вашому випадку, маючи висновок ВЛК про обмежену придатність, необхідно наполягати на тому, що нова посада буде більше відповідати доцільності Вашого використання на службі, з урахуванням стану здоров'я".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, якими мають бути дії ТЦК щодо мобілізованого, придатного до служби в тилу.

Територіальний центр комплектування має самостійно повідомити у військову частину інформацію про обмежену придатність мобілізованого громадянина до військової служби. Але про всяк випадок це можуть зробити і родичі мобілізованого.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як з відповідним рішенням ВЛК військовий може потрапити з фронту в тиловий підрозділ.

Військовослужбовці, які згідно із рішенням ВЛК можуть служити лише у частинах охорони, забезпечення чи логістики, мають право на переведення з фронту в тилові підрозділи. Якщо ж командування не виконує це рішення, то військовослужбовці можуть звернутися до уповноваженого ВР з прав людини.