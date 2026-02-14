Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Приписное удостоверение — в 16 или 17 лет получать

Приписное удостоверение — в 16 или 17 лет получать

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 12:20
Приписное в ТЦК - когда получать удостоверение
Призывники в территориальном центре комплектования. Фото: Житомирский областной ТЦК

Граждане мужского пола, начиная с определенного возраста, должны стоять на воинском учете. Юристы объяснили, когда именно это происходит и нужно ли получать приписное удостоверение.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Выдают ли приписное удостоверение

К юристам обратилась гражданка, которая имеет сына 16-летнего возраста.

Женщина поинтересовалась, когда ее сыну надо получать приписное удостоверение в территориальном центре комплектования.

"Приписное свидетельство больше не выдают, как и другие бумажные военно-учетные документы", — отметил в ответе гражданке адвокат Юрий Айвазян.

Время постановки на воинский учет

Относительно того, когда именно становиться на учет, то, отметил юрист, ситуация следующая.

"Ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на воинский учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов", — отметил Айвазян.

Таким образом, гражданину, которому в 2026 году исполнится 16 лет (независимо от того, в каком месяце), становиться на учет еще рано, его время придет в следующем году.

Напомним, мы ранее писали о том, надо ли посещать территориальный центр комплектования для того, чтобы впервые стать на воинский учет.

Добавим, мы сообщали о том, сколько дней имеет гражданин для того, чтобы стать на воинский учет.

военный учет ТЦК и СП военнообязанные приписное удостоверение призывник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации