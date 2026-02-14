Приписное в ТЦК - когда получать удостоверение

Призывники в территориальном центре комплектования. Фото: Житомирский областной ТЦК

Граждане мужского пола, начиная с определенного возраста, должны стоять на воинском учете. Юристы объяснили, когда именно это происходит и нужно ли получать приписное удостоверение.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Выдают ли приписное удостоверение

К юристам обратилась гражданка, которая имеет сына 16-летнего возраста.

Женщина поинтересовалась, когда ее сыну надо получать приписное удостоверение в территориальном центре комплектования.

"Приписное свидетельство больше не выдают, как и другие бумажные военно-учетные документы", — отметил в ответе гражданке адвокат Юрий Айвазян.

Время постановки на воинский учет

Относительно того, когда именно становиться на учет, то, отметил юрист, ситуация следующая.

"Ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на воинский учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов", — отметил Айвазян.

Таким образом, гражданину, которому в 2026 году исполнится 16 лет (независимо от того, в каком месяце), становиться на учет еще рано, его время придет в следующем году.

Напомним, мы ранее писали о том, надо ли посещать территориальный центр комплектования для того, чтобы впервые стать на воинский учет.

Добавим, мы сообщали о том, сколько дней имеет гражданин для того, чтобы стать на воинский учет.