Мобилизация в Украине — как проверить, что вы действительно исключены из военного учета

Военнообязанные мужчины в территориальном центре. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине все мужчины от 25 до 60 лет должны стоять на военном учете военнообязанных. В то же время, законодательством предусмотрено, что определенные категории граждан могут быть исключены из учета. В частности, из-за состояния здоровья или достижения предельного возраста. Для исключения необходимо подать заявление в ТЦК и СП вместе с документами, подтверждающими такое право.

Однако как гражданину проверить, что он действительно больше не стоит на учете в ТЦК, объяснили юристы компании "INSEININ".

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Когда возможно исключение из военного учета

Как рассказали специалисты, согласно ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", исключение из военного учета возможно при наличии следующих оснований:

лицо призвано или принято на военную службу;

гражданин проходит военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях заведений высшего образования;

человека признали непригодным к военной службе с исключением из военного учета (вывод предоставляет военно-врачебная комиссия);

лицо достигло предельного возраста пребывания в запасе;

лицо прекратило гражданство Украины;

гражданин был ранее приговорен к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

лицо направили для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

человек умер или признан в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявленным умершим.

Военно-учетные документы в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Как проверить, исключили ли вас из военного учета

По словам юристов, если человек имеет одно из вышеперечисленных оснований и был исключен из военного учета, то имеет возможность проверить имеющуюся актуальную информацию в Едином реестре призывников и военнообязанных.

Информацию можно проверить следующими способами:

получить официальную выписку из военно-учетного документа через приложение "Резерв+" или портал "Дія";

подать письменное заявление в ТЦК, где произошло исключение из учета;

подать адвокатский запрос к оператору Единого реестра призывников и военнообязанных "Оберіг".

Правозащитники советуют, если электронные сервисы или запросы не помогли, обратитесь непосредственно в ТЦК, где хранится ваше личное дело.

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