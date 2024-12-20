Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Как узнать, что вы действительно исключены из военного учета arrow

Как узнать, что вы действительно исключены из военного учета

20 декабря 2024 21:44
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — как проверить, что вы действительно исключены из военного учета
Военнообязанные мужчины в территориальном центре. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине все мужчины от 25 до 60 лет должны стоять на военном учете военнообязанных. В то же время, законодательством предусмотрено, что определенные категории граждан могут быть исключены из учета. В частности, из-за состояния здоровья или достижения предельного возраста. Для исключения необходимо подать заявление в ТЦК и СП вместе с документами, подтверждающими такое право.

Однако как гражданину проверить, что он действительно больше не стоит на учете в ТЦК, объяснили юристы компании "INSEININ".

Читайте также:

Когда возможно исключение из военного учета

Как рассказали специалисты, согласно ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", исключение из военного учета возможно при наличии следующих оснований:

  • лицо призвано или принято на военную службу;
  • гражданин проходит военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях заведений высшего образования;
  • человека признали непригодным к военной службе с исключением из военного учета (вывод предоставляет военно-врачебная комиссия);
  • лицо достигло предельного возраста пребывания в запасе;
  • лицо прекратило гражданство Украины;
  • гражданин был ранее приговорен к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
  • лицо направили для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
  • человек умер или признан в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявленным умершим.

 

Как проверить, исключили ли вас из военного учета
Военно-учетные документы в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Как проверить, исключили ли вас из военного учета

По словам юристов, если человек имеет одно из вышеперечисленных оснований и был исключен из военного учета, то имеет возможность проверить имеющуюся актуальную информацию в Едином реестре призывников и военнообязанных.

Информацию можно проверить следующими способами:

  • получить официальную выписку из военно-учетного документа через приложение "Резерв+" или портал "Дія";
  • подать письменное заявление в ТЦК, где произошло исключение из учета;
  • подать адвокатский запрос к оператору Единого реестра призывников и военнообязанных "Оберіг".

Правозащитники советуют, если электронные сервисы или запросы не помогли, обратитесь непосредственно в ТЦК, где хранится ваше личное дело.

Ранее мы сообщали, могут ли исключенных из военного учета снова вернуть на учет.

Напомним, мы писали, должен ли работодатель следить за военным учетом работников.

Также мы информировали, при каких условиях женщин будут брать на военный учет.

здоровье реестр военный учет мобилизация военнообязанные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:57 Сделал себе белый билет — на Одесчине судили вежливого нарушителя

21:53 Обстрел Киева — видео удара возле костела Св. Николая

21:44 Как узнать, что вы действительно исключены из военного учета

21:39 Зеленский "предлагал" Фицо транзит газа РФ, — СМИ

21:37 В Германии водитель въехал в толпу на рождественской ярмарке

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

21:34 Украину накроют осадки — прогноз на выходные от Укргідрометцентра

21:13 Выдавал фальшивые удостоверения уклонистам — что решил суд

21:08 Зеленский с премьером Литвы обсудил защиту энергообъектов

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

20:41 Отключение света в Одессе — какие прогнозы на субботу 21 декабря

21:57 Сделал себе белый билет — на Одесчине судили вежливого нарушителя

21:53 Обстрел Киева — видео удара возле костела Св. Николая

21:44 Как узнать, что вы действительно исключены из военного учета

21:39 Зеленский "предлагал" Фицо транзит газа РФ, — СМИ

21:37 В Германии водитель въехал в толпу на рождественской ярмарке

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

21:34 Украину накроют осадки — прогноз на выходные от Укргідрометцентра

21:13 Выдавал фальшивые удостоверения уклонистам — что решил суд

21:08 Зеленский с премьером Литвы обсудил защиту энергообъектов

20:41 Отключение света в Одессе — какие прогнозы на субботу 21 декабря

20:24 Зеленский назначил более 30 новых послов Украины

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2024
Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

7 декабря 2024

06:58Президентская тысяча — кто во Львове подал заявку на выплату

13 декабря 2024

11:55 Льготы для УБД в 2025 году — кто может потерять помощь