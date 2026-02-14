Відео
Україна
Головна Мобілізація Приписне посвідчення — в 16 чи 17 років отримувати

Приписне посвідчення — в 16 чи 17 років отримувати

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 12:20
Приписне в ТЦК - коли отримувати посвідчення
Призовники у територіальному центрі комплектування. Фото: Житомирський обласний ТЦК

Громадяни чоловічої статі, починаючи з певного віку, мають стояти на військовому обліку. Юристи пояснили, коли саме це відбувається і чи потрібно отримувати приписне посвідчення.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Чи видають приписне посвідчення

До юристів звернулася громадянка, яка має сина 16-річного віку.

Жінка поцікавилася, коли її сину треба отримувати приписне посвідчення у територіальному центрі комплектування.

"Приписне свідоцтво більше не видають, як і інші паперові військово-облікові документи", — зазначив у відповіді громадянці адвокат Юрій Айвазян.

Час постановки на військовий облік

Щодо того, коли саме ставати на облік, то тут, зазначив юрист, ситуація є наступною.

"Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів", — наголосив Айвазян.

Таким чином, громадянину, якому 2026 року виповниться 16 років (незалежно від того, у якому місяці), ставати на облік ще зарано, його час прийде наступного року.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба відвідувати територіальний центр комплектування для того, аби уперше стати на військовий облік.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки днів має громадянин для того, аби стати на військовий облік.

військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані приписне посвідчення призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
