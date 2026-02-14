Приписне в ТЦК - коли отримувати посвідчення

Призовники у територіальному центрі комплектування. Фото: Житомирський обласний ТЦК

Громадяни чоловічої статі, починаючи з певного віку, мають стояти на військовому обліку. Юристи пояснили, коли саме це відбувається і чи потрібно отримувати приписне посвідчення.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Чи видають приписне посвідчення

До юристів звернулася громадянка, яка має сина 16-річного віку.

Жінка поцікавилася, коли її сину треба отримувати приписне посвідчення у територіальному центрі комплектування.

"Приписне свідоцтво більше не видають, як і інші паперові військово-облікові документи", — зазначив у відповіді громадянці адвокат Юрій Айвазян.

Час постановки на військовий облік

Щодо того, коли саме ставати на облік, то тут, зазначив юрист, ситуація є наступною.

"Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів", — наголосив Айвазян.

Таким чином, громадянину, якому 2026 року виповниться 16 років (незалежно від того, у якому місяці), ставати на облік ще зарано, його час прийде наступного року.

