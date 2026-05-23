Признал нарушение, но розыск не сняли: инструкция от юристов

Гражданин в ТЦК. Фото: ХОТЦК

Если гражданин в приложении "Резерв+" признал нарушение воинского учета и уплатил штраф, его должны исключить с учета. Впрочем, в некоторых случаях процесс затягивается уже на стадии реакции ТЦК на признание гражданином нарушения. Юристы объяснили, почему так случается и что делать.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет, штрафы и розыск

Военный учет в Украине касается граждан мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. Кроме мужчин, на учете могут состоять некоторые категории женщин.

Военным учетом занимается сеть территориальных центров комплектования. Она же организовывает и процесс общей мобилизации населения в особый период.

Также ТЦК фиксируют нарушения правил воинского учета и накладывают на нарушителей санкции. Первой санкцией является штраф, за неуплату штрафа гражданин могут объявить в розыск.

Читайте также:

У ТЦК есть три дня

К юристам обратился гражданин, которого объявили в розыск за нарушение правил воинского учета. Мужчина рассказал, что он признал нарушение через приложение "Резерв+".

Но, добавил гражданин, территориальный центр комплектования до сих пор не снял с него розыск. Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил: "Руководитель ТЦК должен рассмотреть Ваше заявление о признании правонарушения в течение трех дней. Поэтому, возможно, Вам стоит еще немного подождать".

Айвазян признал, что проблема может быть и не во времени: "Если же этого не произойдет, то вопрос придется решать уже путем коммуникации с ТЦК. Поскольку исправить ситуацию через "Резерв+" Вам не удастся, к сожалению".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как снять нарушение воинского учета, которому больше года.

Если военнообязанный гражданин нарушил правила воинского учета более года назад, он имеет право отменить это нарушение и наказание за него. Существуют два варианта этого процесса.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда за нарушение воинского учета могут посадить.

Если гражданин системно нарушает правила воинского учета, административная ответственность для него рано или поздно может превратиться в уголовную. Но есть такие нарушения, когда сразу, после первого же раза может быть открыто уголовное производство.