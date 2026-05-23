Визнав порушення, але розшук не зняли: інструкція від юристів

Якщо громадянин у застосунку "Резерв+" визнав порушення військового обліку й сплатив штраф, його мають виключити з обліку. Втім, у деяких випадках процес затягується уже на стадії реакції ТЦК на визнання громадянином порушення. Юристи пояснили, чому так трапляється і що робити.

Військовий облік, штрафи і розшук

Військовий облік в Україні стосується громадян чоловічої статі віком від 17 до 60 років. Крім чоловіків, на обліку можуть перебувати деякі категорії жінок.

Військовим обліком займається мережа територіальних центрів комплектування. Вона ж організовує і процес загальної мобілізації населення в особливий період.

Також ТЦК фіксують порушення правил військового обліку і накладають на порушників санкції. Першою санкцією є штраф, за несплату штрафу громадянин можуть оголосити у розшук.

У ТЦК є три дні

До юристів звернувся громадянин, якого оголосили у розшук за порушення правил військового обліку. Чоловік розповів, що він визнав порушення через застосунок "Резерв+".

Але, додав громадянин, територіальний центр комплектування досі не зняв з нього розшук. Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив: "Керівник ТЦК повинен розглянути Вашу заяву про визнання правопорушення протягом трьох днів. Тож, можливо, Вам варто ще трохи почекати".

Айвазян визнав, що проблема може бути і не в часі: "Якщо ж цього не станеться, то питання прийдеться вирішувати вже шляхом комунікації з ТЦК. Оскільки виправити ситуацію через "Резерв+" Вам не вдасться, на жаль".

Якщо військовозобов’язаний громадянин порушив правила військового обліку більше року тому, він має право скасувати це порушення і покарання за нього. Існують два варіанти цього процесу.

Якщо громадянин системно порушує правила військового обліку, адміністративна відповідальність для нього рано чи пізно може перетворитися на кримінальну. Але є такі порушення, коли відразу, після першого ж разу може бути відкрите кримінальне провадження.