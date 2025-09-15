Видео
Нарушение воинского учета — когда могут посадить

Нарушение воинского учета — когда могут посадить

Дата публикации 15 сентября 2025 20:00
Нарушение воинского учета - когда могут посадить
Сотрудники ТЦК проверяют документы относительно возможного нарушения воинского учета. Фото: кадр из видео

Если гражданин системно нарушает правила воинского учета, административная ответственность для него рано или поздно может превратиться в уголовную. Но есть такие нарушения, когда сразу, после первого же раза может быть открыто уголовное производство.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Когда уголовная ответственность наступает сразу

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, когда за нарушение правил воинского учета наступает не административная, а уголовная ответственность.

Мужчина, в частности, уточнил — играет ли здесь какую-то роль системное нарушение тех или иных правил.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что в некоторых случаях не нужна даже минимальная системность — потому что сразу наступает уголовная ответственность.

"Например, возбудить дело по ст. 336 УК могут сразу в случае неявки по мобилизационному распоряжению", — подчеркнул юрист.

Что такое системность нарушений

Вместе с тем, добавил Айвазян, за те нарушения, когда впервые предусматривается административная ответственность, может наступить и уголовная, если эти нарушения будут повторяться неоднократно, то есть системно.

"Общеизвестно, что системность в действиях можно определить как то, что делается более двух раз", — отметил адвокат.

Но за первое нарушение, например, непрохождение военно-врачебной комиссии, уголовная ответственность не наступит — будет лишь административная.

Напомним, мы ранее писали о том, когда и кто может задержать нарушителей правил воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, что штрафы за нарушение правил воинского учета вырастут в пять раз.

нарушения военный учет Криминал военнообязанные правонарушение
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
