Мобилизация Признал нарушения в "Резерв+": У ТЦК есть три дня на постановление

Признал нарушения в "Резерв+": У ТЦК есть три дня на постановление

Дата публикации 17 мая 2026 20:00
Признал нарушения в Резерв+: ТЦК имеет три дня на постановление
Сообщение о нарушении воинского учета в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

После изменений в законодательстве штраф за нарушение правил воинского учета можно оплатить дистанционно. Для этого нужно подтвердить факт нарушения через приложение "Резерв+". После этого территориальный центр комплектования должен за три дня утвердить постановление о штрафе и отправить гражданину.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет, штрафы и розыск

Нарушение правил воинского учета это, согласно отечественному законодательству, является административным правонарушением. Соответственно, за такое нарушение наступает не уголовная, а административная ответственность.

Первым наказанием за нарушение воинского учета является штраф. Это административное взыскание осуществляет территориальный центр комплектования.

Если гражданин не оплатит штраф, его могут объявить в розыск. Вместе с тем, изменения в законодательстве упростили процесс уплаты штрафа.

Читайте также:

У ТЦК есть три дня

Теперь это можно сделать дистанционно, через приложение "Резерв+". Для этого сначала нужно подтвердить и признать факт нарушения.

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, как это можно сделать. Карпенко отметил: "Авторизуйтесь в приложении, перейдите в раздел "Штрафы онлайн" и подайте заявление о признании нарушения".

Далее территориальный центр комплектования должен утвердить постановление. Юрист объяснил, как быстро это должно произойти: "В течение трех дней ТЦК и СП должен рассмотреть заявление и направить постановление о нарушении. После этого появляется возможность оплатить штраф в размере 8 500 грн, то есть 50% от полной суммы".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что надо знать об уведомлениях о штрафах в "Резерв+".

В приложении "Резерв+" украинцам начали приходить сообщения о якобы наложенных штрафах, в частности за непрохождение ВВК. Однако такая информация может не иметь юридической силы, если не подкреплена официальными постановлениями.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, исчезнет ли после оплаты штрафа от ТЦК статус "В розыске".

ТЦК и СП имеет право вносить данные о гражданах, нарушивших правила воинского учета, в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. В результате в приложении "Резерв+" появляется статус "В розыске", но в случае уплаты штрафа он должен исчезнуть.

штраф ТЦК и СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
