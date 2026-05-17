Визнав порушення в "Резерв+": ТЦК має три дні на постанову

Після змін у законодавстві штраф за порушення правил військового обліку можна сплатити дистанційно. Для цього потрібно підтвердити факт порушення через застосунок "Резерв+". Після цього територіальний центр комплектування має за три дні затвердити постанову про штраф і надіслати громадянину.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік, штрафи і розшук

Порушення правил військового обліку це, згідно із вітчизняним законодавством, є адміністративним правопорушенням. Відповідно, за таке порушення настає не кримінальна, а адміністративна відповідальність.

Першим покаранням за порушення військового обліку є штраф. Це адміністративне стягнення здійснює територіальний центр комплектування.

Якщо громадянин не сплатить штраф, його можуть оголосити у розшук. Разом з тим, зміни у законодавстві спростили процес сплати штрафу.

У ТЦК є три дні

Тепер це можна зробити дистанційно, через застосунок "Резерв+". Для цього спочатку потрібно підтвердити і визнати факт порушення.

Адвокат Андрій Карпенко пояснив, як це можна зробити. Карпенко зазначив: "Авторизуйтесь у застосунку, перейдіть до розділу "Штрафи онлайн" та подайте заяву про визнання порушення".

Далі територіальний центр комплектування повинен затвердити постанову. Юрист пояснив, як швидко це має відбутися: "Протягом трьох днів ТЦК та СП має розглянути заяву та надіслати постанову про порушення. Після цього з’являється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн, тобто 50% від повної суми".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що треба знати про повідомлення про штрафи у "Резерв+".

У застосунку "Резерв+" українцям почали надходити повідомлення про нібито накладені штрафи, зокрема за непроходження ВЛК. Однак така інформація може не мати юридичної сили, якщо не підкріплена офіційними постановами.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи зникне після оплати штрафу від ТЦК статус "У розшуку".

ТЦК та СП має право вносити дані про громадян, які порушили правила військового обліку, до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. У результаті в застосунку "Резерв+" з'являється статус "У розшуку", але в разі сплатити штрафу він має зникнути.