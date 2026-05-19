Продление контракта с ВСУ: можно заключить соглашение на один год

Украинские военные-морпехи.

Военнослужащий, который проходит службу по контракту, может остаться в ВСУ после завершения действия соглашения. Для этого нужно подписать новый контракт на военную службу. Во время войны контракт можно подписывать на любой срок, от одного года начиная.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Служба в ВСУ по контракту

Граждане Украины имеют право начать военную службу в составе Вооруженных сил Украины, подписав контракт. Это право имеют даже те лица, которые были ранее мобилизованы.

Контракт на военную службу подписывается на определенный срок, определенный законодательством. После окончания одного контракта можно подписать новый.

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу по контракту. Мужчина поинтересовался, может ли он подписать новый контракт и остаться в армии еще на один год.

Три года или один: что говорит закон

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что ситуация со сроками продления контрактов на военную службу является непростой. Но сейчас главную роль в этом процессе имеет именно тот факт, что в Украине сейчас особый период, связанный с военным положением.

Так, адвокат Юрий Айвазян отметил: "Согласно части четвертой статьи 23 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" срок прохождения военной службы может быть продлен по новому контракту. Для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях рядового состава, контракт продлевается минимум на 3 года".

Но, подчеркнул Айвазян, во время войны ситуация изменилась: "Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен на срок от 1 до 10 лет". Поэтому во время военного положения новый контракт военнослужащий в звании рядового имеет право подписать только на один год.

Военнослужащий может уволиться из рядов Вооруженных сил Украины во время войны. Это возможно, в частности, после окончания контракта, даже если военный начал контрактную службу до начала полномасштабной войны. Главное, чтобы последний контракт был подписан уже во время военного положения.

Если военнослужащий подписал контракт на военную службу во время военного положения, он может уволиться после завершения срока действия контракта. На процесс увольнения не влияет звание военного, такое право имеют и рядовые, и офицеры. Но после увольнения это лицо могут мобилизовать в ряды ВСУ.