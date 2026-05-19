Продовження контракту із ЗСУ: можна укласти угоду на один рік

Українські військові-морпіхи. Фото: 38 ОБрМП ім. гетьмана Петра Сагайдачного

Військовослужбовець, який проходить службу за контрактом, може залишитися в ЗСУ після завершення дії угоди. Для цього потрібно підписати новий контракт на військову службу. Під час війни контракт можна підписувати на будь-який строк, від одного року починаючи.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Служба в ЗСУ за контрактом

Громадяни України мають право почати військову службу у складі Збройних сил України, підписавши контракт. Це право мають навіть ті особи, які були раніше мобілізовані.

Контракт на військову службу підписується на певний строк, визначений законодавством. Після закінчення одного контракту можна підписати новий.

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу за контрактом. Чоловік поцікавився, чи може він підписати новий контракт і залишитися в армії ще на один рік.

Три роки чи один: що говорить закон

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що ситуація із термінами продовження контрактів на військову службу є непростою. Але нині головну роль у цьому процесі має саме той факт, що в Україні зараз особливий період, пов’язаний із воєнним станом.

Так, адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом. Для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, контракт продовжується мінімум на 3 роки".

Але, підкреслив Айвазян, під час війни ситуація змінилася: "Під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їхнім бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років". Тож під час воєнного стану новий контракт військовослужбовець у званні рядового має право підписати лише на один рік.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можна звільнитися після закінчення угоди, якщо на контракті перебував з довоєнних часів.

Військовослужбовець може звільнитися з лав Збройних сил України під час війни. Це можливо, зокрема, після закінчення контракту, навіть якщо військовий почав контрактну службу до початку повномасштабної війни. Головне, щоб останній контракт був підписаний уже під час воєнного стану.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що офіцер має право звільнитися із ЗСУ після завершення контракту.

Якщо військовослужбовець підписав контракт на військову службу під час воєнного стану, він може звільнитися після завершення терміну дії контракту. На процес звільнення не впливає звання військового, таке право мають і рядові, офіцери. Але після звільнення цю особу можуть мобілізувати до лав ЗСУ.