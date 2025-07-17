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Главная Мобилизация Отсрочка для ухода — продлевается ли автоматически

Отсрочка для ухода — продлевается ли автоматически

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 20:00
Отсрочка по уходу — происходит ли автоматическое продление
Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Отсрочка от мобилизации, оформленная для ухода за близким родственником, продолжается автоматически после продолжения мобилизации. Но такая отсрочка от мобилизации не может быть бесконечной, она заканчивается с завершением тех обстоятельств, которые и определили законность право на отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Граждане, осуществляющие уход за близкими родственниками, которые нуждаются в этом (например, за родителями или женой с инвалидностью), имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который имеет отсрочку для ухода за женой со второй группой инвалидности. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему подавать документы для того, что продлить отсрочку, или это происходит автоматически.

"В соответствии с Постановлением КМУ №560 действительно не нужно подавать подтверждающие документы при продлении отсрочки, и последнюю продлевает уже не комиссия, а именно ТЦК", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Когда автоматическая отсрочка закончится

Юрист объяснил, до какого момента отсрочка может продлеваться автоматически.

"В случае продления срока проведения мобилизации отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период военнообязанному продлевается автоматически, но не более чем до наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли оформить отсрочку от мобилизации, если у лица, за которым осуществляется уход, есть родственники-иностранцы.

Добавим, мы сообщали о том, влияет ли на оформление отсрочки для ухода пенсионный возраст родителей.

мобилизация отсрочка военнообязанные лицо с инвалидностью уход
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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