Уклонистов ограничат в правах — Безуглая обнародовала детали законопроекта

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: из соцсетей

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что в новом законопроекте о рекрутинге, который готовят в Раде, есть два способа попасть в войска, которые не пересекаются. Она считает, что к добровольцам должен быть сервисный подход, а для мобилизованных и дальше будут применять принуждение.

Об этом Марьяна Безуглая написала в своем Facebook.

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Безуглая заявила, что в Законе "О мобилизации" планируют указать, что на службу в армию можно будет попасть двумя непересекающимися путями. По ее словам, чтобы набирать людей на службу, будут использовать систему рекрутинга и систему мобилизации.

"Рекрутинг — только добровольно, можно прийти в ЦНАП или через сайт, выбрать себе вакансию и попасть именно туда, куда выбрал/выбрала. В ЦНАПах мобилизовать не могут, там будут только рекрутеры! Мобилизация — принудительно во время военного положения, через вручение повестки, ТЦК и СП", — написала нардеп.

Она добавила, что концепт, в том числе в том, что в случае, когда военный доброволец — государство будет обслуживать, будет сервисный подход. Если нет, может применить принуждение. В то же время для уклонистов подготовили специальное наказание. По словам Безуглой, их ждет "ограничение прав". О чем идет речь, она пока не уточнила.

Напомним, ранее Марьяна Безуглая, которая в последние недели попадала в громкие скандалы, сделала еще одно неожиданное заявление о мобилизации женщин в Украине.

Кроме того, народная депутат Марьяна Безуглая подробно рассказала, что готовится в законопроекте об изменениях процесса мобилизации в Украине. Она подчеркнула, что это все еще проект, военные предоставили сугубо жесткие нормы. В настоящее время власти прорабатывают реалистичную модель.