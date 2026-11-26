Информация об отсрочке в приложении "Резерв+" и военный билет. Фото иллюстративное: narodnarada.info

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку имеют мужчины и женщины, чьи близкие родственники — муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной брат или сестра — пропали без вести, защищая Украину. Человек считается пропавшим без вести до тех пор, пока его не объявят в розыск. Если выяснилось, что воин находится в плену, это еще не означает, что статус пропавшего без вести автоматически аннулирован.

Об этом со ссылкой на адвоката Вячеслава Кирду сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения t.me/konsultatsii_viiskovi

От чего зависит утрата или сохранение отсрочки, если пропавший без вести родственник оказался в плену

Решение об отсрочке зависит от того, прекращен ли розыск автоматически и остается ли военнослужащий в Едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах.

"Для права на отсрочку решающим является именно юридический статус лица, а не только фактическая информация о том, где оно (человек, — Ред.) может находиться", — подытожил правовед.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на юриста Владислава Дерия сообщал, что мужчине, у которого родители имеют инвалидность I или II группы, а брат является военнослужащим, могут не предоставить отсрочку. Комиссия ТЦК обычно объясняет отказ наличием другого трудоспособного члена семьи, проходящего военную службу. Решение военкомата можно обжаловать.

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Также мы, ссылаясь на адвоката Вячеслава Кирду, писали, что постоянный уход можно совмещать с работой. Официальное трудоустройство не означает, что человек перестал ухаживать за больным. Работа — не повод для лишения отсрочки по причине ухода.