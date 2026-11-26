Пропавшего без вести воина нашли: лишатся ли родные отсрочки
Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку имеют мужчины и женщины, чьи близкие родственники — муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной брат или сестра — пропали без вести, защищая Украину. Человек считается пропавшим без вести до тех пор, пока его не объявят в розыск. Если выяснилось, что воин находится в плену, это еще не означает, что статус пропавшего без вести автоматически аннулирован.
Об этом со ссылкой на адвоката Вячеслава Кирду сообщает Новини.LIVE.
От чего зависит утрата или сохранение отсрочки, если пропавший без вести родственник оказался в плену
Решение об отсрочке зависит от того, прекращен ли розыск автоматически и остается ли военнослужащий в Едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах.
"Для права на отсрочку решающим является именно юридический статус лица, а не только фактическая информация о том, где оно (человек, — Ред.) может находиться", — подытожил правовед.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на юриста Владислава Дерия сообщал, что мужчине, у которого родители имеют инвалидность I или II группы, а брат является военнослужащим, могут не предоставить отсрочку. Комиссия ТЦК обычно объясняет отказ наличием другого трудоспособного члена семьи, проходящего военную службу. Решение военкомата можно обжаловать.
Также мы, ссылаясь на адвоката Вячеслава Кирду, писали, что постоянный уход можно совмещать с работой. Официальное трудоустройство не означает, что человек перестал ухаживать за больным. Работа — не повод для лишения отсрочки по причине ухода.