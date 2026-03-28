Увольнение из оперативного резерва оформляют в воинской части

Дата публикации 28 марта 2026 20:00
Украинские резервисты. Фото: Генштаб ВСУ

Часть граждан после военной службы могут зачислить в оперативный резерв. Резервисты не могут получить отсрочку или бронирование. Для этого нужно оформить исключение из резерва, подав рапорт в воинскую часть, где гражданин проходил службу.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Призывники, военнообязанные и резервисты

Основными категориями граждан на воинском учете являются призывники и военнообязанные. Но существует еще одна категория, которая известна, как "резервисты".

В резервисты зачисляют тех граждан, которые прошли военную службу и были зачислены в первую или вторую категорию оперативного резерва.

К юристам обратился гражданин, который попал в оперативный резерв первой очереди (ОР-1). Мужчина поинтересовался, может ли он уволиться из оперативного резерва, чтобы получить отсрочку, и как это сделать.

Читайте также:

Как оформить исключение из оперативного резерва

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что такой шаг возможен, но при определенных условиях. Так, адвокат Юрий Айвазян пояснил: "Исключение из ОР-1 по состоянию здоровья возможно на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии именно о непригодности к службе в военном резерве".

Юрист Владислав Дерий объяснил, как это сделать. Он отметил: "Вам нужно подать рапорт командиру части, где Вы проходили срочную службу, с требованием исключить Вас из военного оперативного резерва и уволить со службы в военном резерве на основании пункта 107-1 Положения о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Вооруженных Сил Украины".

После этого командир должен сообщить ТЦК о том, что гражданин уволен из военного резерва, а руководитель ТЦК должен зачислить его на воинский учет военнообязанных. Дерий подчеркнул: "Если командир или ТЦК проявляют бездействие, нужно обращаться в суд".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, чем отличаются первая и вторая очереди оперативного резерва.

В первую группу входят бывшие военнослужащие в возрасте до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили в армии по контракту или одной из волн мобилизации. Вторая очередь оперативного резерва это военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили в Вооруженных силах Украины по контракту.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда зачисление в оперативный резерв 1 очереди незаконно.

Если бывший солдат срочной службы, увольняясь из ВСУ, не подписывал контракт о военной службе в резерве, его не могут зачислять в оперативный резерв первой очереди. Соответственно, он имеет право на бронирование от мобилизации.

бронирование отсрочка резерв
Любомир Кучер - Редактор, юрист
