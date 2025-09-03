Гибель близкого родственника на войне в АТО - право на льготы для родственников

Похороны военного, погибшего в АТО. Фото: Львовская архидиецезия РКЦ в Украине

Право на отсрочку от мобилизации имеют близкие родственники всех военнослужащих, погибших в российско-украинской войне. Это касается и начального ее периода, так называемой Антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Отсрочка для родственников погибших в АТО

К юристам обратился гражданин, у которого отец погиб во время российско-украинской войны.

Но это произошло не во время полномасштабного вторжения, а во времена так называемой АТО - антитеррористической операции на Донбассе в 2014-2018 годах.

Мужчина поинтересовался, может ли он получить отсрочку от мобилизации как родственник погибшего военного, а также разрешен ли ему выезд за границу.

"Право на отсрочку от мобилизации имеют женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Можно ли выезжать за границу

Что касается выезда за границу, то, отметил юрист, такое право тоже предоставляется родственникам военнослужащих, погибших во время антитеррористической операции.

Право на выезд предоставляется близким родственникам, прежде всего детям, мужу/жене и т.д.).

Поэтому сын военнослужащего, погибшего в АТО, имеет право и на отсрочку от мобилизации, и на выезд за пределы страны во время действия военного положения.

