Главная Мобилизация Региональные ВВК могут утверждать свидетельство о болезни до года

Дата публикации 5 мая 2026 15:25
Граждане, которые признаются непригодными к военной службе, не могут быть мобилизованы. Важным документом для них является свидетельство о болезни. Этот документ в нынешних условиях могут утверждать вплоть до 12 месяцев.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК и пригодность к военной службе

Военно-врачебная комиссия является основным элементом общей мобилизации. Мобилизация началась в Украине 24 февраля 2022 года и продолжается до сегодняшнего дня.

Военно-врачебная комиссия определяет степень пригодности гражданина к военной службе. Пригодность может быть полная, когда мобилизованный попадет и в боевые подразделения, и частичная, когда мобилизованный может служить в тыловых частях, в ТЦК, ВУЗах и тому подобное.

Непригодные к военной службе граждане не подлежат мобилизации. Но процесс принятия решения о непригодности является непростым и длительным.

Как долго региональная ВВК будет обрабатывать свидетельство о болезни

Одним из элементов этого процесса является утверждение свидетельства о болезни. Именно свидетельство о болезни является тем документом, на основе которого военнообязанного не могут мобилизовать в ряды ВСУ.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался продолжительностью процесса оформления и обработки свидетельства о болезни, в частности, в региональной ВВК. В частности, существуют ли какие-то определенные законом рамки.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил: "Во время действия военного положения срок обработки ВВК свидетельств о болезни (справок ВВК) составляет не более пяти календарных дней после окончания медицинского осмотра". Но, добавил Дерий, на практике ситуация иная: "В реалиях сегодняшнего дня граждане ждут утверждения свидетельства о болезни от 6 до 12 месяцев. Региональные ВВК очень загружены и поэтому данный процесс может затянуться".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что свидетельство о болезни выдают в ТЦК после решения центральной ВВК.

Непригодность к военной службе является основанием для исключения гражданина с воинского учета. Подтверждением факта непригодности является свидетельство о болезни. Юристы объяснили, какая организация утверждает факт непригодности и подписывает свидетельство о болезни, которое должно быть выдано на руки гражданину.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, возможно ли пересечение границы без свидетельства о болезни

Если граждане, которые были сняты с воинского учета по состоянию здоровья, хотят пересечь границу, то им следует иметь при себе полный пакет документов. В частности, и тех, которые подтверждают их болезнь, которая и стала основанием для исключения с учета.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
