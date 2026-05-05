Регіональні ВЛК можуть затверджувати свідоцтво про хворобу до року

Громадяни, які визнаються непридатними до військової служби, не можуть бути мобілізовані. Важливим документом для них є свідоцтво про хворобу. Це й документ в нинішніх умовах можуть затверджувати аж до 12 місяців.

ВЛК і придатність до військової служби

Військово-лікарська комісія є основним елементом загальної мобілізації. Мобілізація розпочалася в Україні 24 лютого 2022 року і триває до сьогоднішнього дня.

Військово-лікарська комісія визначає ступінь придатності громадянина до військової служби. Придатність може бути повна, коли мобілізований потрапить і до бойових підрозділів, та часткова, коли мобілізований може служити у тилових частинах, в ТЦК, ВВНЗ тощо.

Непридатні до військової служби громадяни не підлягають мобілізації. Але процес ухвалення рішення про непридатність є непростим і тривалим.

Як довго регіональна ВЛК опрацьовуватиме свідоцтво про хворобу

Одним із елементів цього процесу є затвердження свідоцтва про хворобу. Саме свідоцтво про хворобу є тим документом, на основі якого військовозобов’язаного не можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився тривалістю процесу оформлення та опрацювання свідоцтва про хворобу, зокрема, у регіональній ВЛК. Зокрема, чи існують якісь визначені законом рамки.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, зазначив: "Під час дії воєнного стану строк опрацювання ВЛК свідоцтв про хворобу (довідок ВЛК) становить не більше п'яти календарних днів після закінчення медичного огляду". Але, додав Дерій, на практиці ситуація інакша: "С реаліях сьогодення громадяни чекають затвердження свідоцтва про хворобу від 6 до 12 місяців. Регіональні ВЛК дуже завантажені і тому даний процес може затягнутися".

