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Повестку можно проверить на подлинность — украинцам рассказали, как это сделать

5 сентября 2024 02:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — как проверить подлинность врученной повестки
Работники ТЦК вручают повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам продолжают вручать повестки для уточнения данных. Пока у граждан появилась возможность проверить подлинность данного документа.

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Об этом рассказал глава управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовый в эфире телемарафона "Єдині новини", сообщает АрміяInform.

Так, по его словам, такая функция появилась в приложении Резерв+. При вручении повестки пользователи приложения смогут просканировать QR-код на повестке, чтобы убедиться в ее подлинности и уберечь себя от мошенничества.

Как подчеркнул представитель оборонного ведомства, сейчас в Украине по закону все повестки должны печататься на специальных бланках с QR-кодом. Затем их подписывает и заверяет печатью руководитель ТЦК.

 

Как проверить повестку на подделку
Работники ТЦК вручают повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

"Там [в приложении "Резерв+" — ред.] будет статус, что все законно и необходимо прибыть в соответствии с информацией, указанной в повестке", — отметил Берестовый.

Он также добавил, что в Минобороны работают над тем, чтобы с помощью реестра "Оберіг" автоматизировать выписку повесток с использованием электронной подписи начальника ТЦК.

Ранее мы сообщали, что украинцам стоит знать о вручении повесток в сентябре и как будет выглядеть документ.

Напомним, мы писали, можно ли считать повестку врученной, если ее получили родственники военнообязанного почтой.

Также мы информировали, какое наказание грозит за отказ от повестки.

мобилизация повестки военнообязанные код резерв

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