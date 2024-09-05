Мобилизация в Украине — как проверить подлинность врученной повестки

Работники ТЦК вручают повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам продолжают вручать повестки для уточнения данных. Пока у граждан появилась возможность проверить подлинность данного документа.

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Об этом рассказал глава управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовый в эфире телемарафона "Єдині новини", сообщает АрміяInform.

Так, по его словам, такая функция появилась в приложении Резерв+. При вручении повестки пользователи приложения смогут просканировать QR-код на повестке, чтобы убедиться в ее подлинности и уберечь себя от мошенничества.

Как подчеркнул представитель оборонного ведомства, сейчас в Украине по закону все повестки должны печататься на специальных бланках с QR-кодом. Затем их подписывает и заверяет печатью руководитель ТЦК.

Работники ТЦК вручают повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

"Там [в приложении "Резерв+" — ред.] будет статус, что все законно и необходимо прибыть в соответствии с информацией, указанной в повестке", — отметил Берестовый.

Он также добавил, что в Минобороны работают над тем, чтобы с помощью реестра "Оберіг" автоматизировать выписку повесток с использованием электронной подписи начальника ТЦК.

Ранее мы сообщали, что украинцам стоит знать о вручении повесток в сентябре и как будет выглядеть документ.

Напомним, мы писали, можно ли считать повестку врученной, если ее получили родственники военнообязанного почтой.

Также мы информировали, какое наказание грозит за отказ от повестки.