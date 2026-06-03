Верховный Суд отменил отказ по делу о выплате 15 млн грн семье военного

Судебное решение. Фото: скриншот YouTube

Верховный Суд отменил решения судов первой и апелляционной инстанций по делу о выплате единовременной помощи матери военнослужащего, умершего во время службы. Речь идет о споре с Министерством обороны относительно размера компенсации после смерти бойца от острого инфаркта миокарда. Женщине назначили выплату в размере 2,013 млн гривен.

Она настаивала на праве получить 15 млн гривен в соответствии с постановлением Кабинета министров №168. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Сын истицы проходил службу в Вооруженных силах Украины и участвовал в боевых действиях. Согласно медицинским документам, причиной смерти стал острый инфаркт миокарда. Вместе с тем в материалах дела содержались сведения о том, что заболевание и смерть были связаны с защитой Родины. Именно на эти обстоятельства ссылалась семья, требуя применения норм о повышенной выплате.

Верховный Суд указал на неполное исследование обстоятельств

В постановлении от 29 мая 2026 года по делу №300/1031/25 Верховный Суд отметил, что предыдущие инстанции сосредоточились исключительно на медицинской причине смерти и не дали надлежащей оценки другим материалам дела. Суд подчеркнул необходимость установить, принимал ли военнослужащий непосредственное участие в мероприятиях по обороне государства на момент смерти и существует ли причинная связь между его смертью и выполнением задач по защите Украины.

В результате кассационная жалоба была удовлетворена частично, а решения предыдущих инстанций отменены. Верховный Суд подчеркнул, что вывод об отсутствии оснований для выплаты 15 млн гривен не может базироваться только на диагнозе, указанном в медицинских документах, если другие доказательства свидетельствуют о связи смерти с защитой Родины. Теперь обстоятельства дела будут повторно исследованы судом первой инстанции.

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