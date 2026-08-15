Решили "переждать" мобилизацию за границей: будут ли последствия

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: ap.org

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Украине в 2022 году из-за полномасштабного вторжения России была объявлена всеобщая мобилизация. Однако, несмотря на это, ряд категорий мужчин имеют возможность выехать из страны, чем и пользуются, чтобы избежать призыва в ВСУ.



Грозит ли человеку какое-либо наказание за это — об этом на портале B2B Consult рассказал юрист Богдан Пересада, передает Новини.LIVE.

Что может грозить тем, кто решил «переждать» мобилизацию за границей

Юрист пояснил, что во время военного положения мужчины, не имеющие освобождения от мобилизации, могут получить разрешение на выезд за границу от:

военных или правоохранительных органов;

военных администраций;

медицинских учреждений;

отправителей или получателей гуманитарной помощи.

При этом срок пребывания таких мужчин за пределами Украины не может превышать 30 календарных дней, о чем писало издание "Телеграф".

Если по истечении этого срока человек не вернулся в Украину, соответствующая военная администрация или Мининфраструктуры отменяет свое решение о разрешении на выезд. При этом отдельного наказания именно за несоблюдение установленного срока возвращения не предусмотрено.

Юрист добавила, что постановление Кабинета министров не имеет статуса закона, а значит, не может устанавливать административную или уголовную ответственность.

"Попробуют ли привлечь к какой-либо другой ответственности — сказать довольно сложно, все возможно, но прямой ответственности за нарушение срока возвращения нет", — сказала Пересада.

Подводя итог, он предположил, что теоретически может возникнуть попытка применить к такой ситуации статью об уклонении от мобилизации. Однако юрист считает такой вариант маловероятным, поскольку это уже другая правовая ситуация.

Как сообщали Новини.LIVE, руководитель ЦПД Андрей Коваленко недавно опроверг информацию о том, что в Украине якобы планируют мобилизовать женщин. Также он заявил, что изменений в правилах отсрочки для многодетных родителей не будет.

Кроме того, мы писали о том, лица какого возраста не подлежат мобилизации.