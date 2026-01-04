Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Родитель-одиночка — достаточно ли справки из ЦПАУ для отсрочки

Родитель-одиночка — достаточно ли справки из ЦПАУ для отсрочки

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 20:00
Отсрочка отца-одиночки - какие документы нужны
Мужчина с несовершеннолетним ребенком. Фото: prikhodko.com.ua

Военнообязанный гражданин, который самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка, имеет право на получение отсрочки от мобилизации. Но справка из ЦНАПа в таком случае ему не поможет, нужен другой документ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Реклама
Читайте также:

Отсрочка для отца-одиночки

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как отцу, самостоятельно воспитывающему ребенка, оформить отсрочку от мобилизации.

Мужчину, в частности, заинтересовало, достаточно ли будет справки, выданной в центре предоставления административных услуг.

"К сожалению, но в данном случае документы из ЦПАУ ничего Вам не дадут", — отметил в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Важный документ

Юрист объяснил, какой именно документ нужно предоставить в территориальный центр комплектования такому гражданину.

"Нужно подать исключительно решение суда, вступившее в законную силу", — подчеркнул Кирда.

Только в таком случае отец-одиночка сможет оформить отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, что в "Резерв+" появилась отсрочка для отцов-одиночек.

Добавим, мы сообщали о том, что делать многодетному отцу, если некоторые дети ему неродные.

дети ЦПАУ мобилизация отсрочка родители
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации