Отсрочка отца-одиночки - какие документы нужны

Военнообязанный гражданин, который самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка, имеет право на получение отсрочки от мобилизации. Но справка из ЦНАПа в таком случае ему не поможет, нужен другой документ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Отсрочка для отца-одиночки

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как отцу, самостоятельно воспитывающему ребенка, оформить отсрочку от мобилизации.

Мужчину, в частности, заинтересовало, достаточно ли будет справки, выданной в центре предоставления административных услуг.

"К сожалению, но в данном случае документы из ЦПАУ ничего Вам не дадут", — отметил в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Важный документ

Юрист объяснил, какой именно документ нужно предоставить в территориальный центр комплектования такому гражданину.

"Нужно подать исключительно решение суда, вступившее в законную силу", — подчеркнул Кирда.

Только в таком случае отец-одиночка сможет оформить отсрочку от мобилизации.

