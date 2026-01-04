Відстрочка батька-одинака - які документи потрібні

Чоловік з неповнолітньою дитиною. Фото: prikhodko.com.ua

Військовозобов’язаний громадянин, який самостійно виховує неповнолітню дитину, має право на отримання відстрочки від мобілізації. Але довідка із ЦНАПу у такому випадку йому не допоможе, потрібен інший документ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Відстрочка для батька-одинака

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як батьку, що самостійно виховує дитину, оформити відстрочку від мобілізації.

Чоловіка, зокрема, зацікавило, чи достатньо буде довідки, виданої в центрі надання адміністративних послуг.

"На жаль, але у даному випадку документи з ЦНАП нічого Вам не дадуть", — наголосив у відповіді громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Важливий документ

Юрист пояснив, який саме документ потрібно надати в територіальний центр комплектування такому громадянину.

"Потрібно подати винятково рішення суду, яке набрало законної сили", — підкреслив Кирда.

Тільки у такому випадку батько-одинак зможе оформити відстрочку від мобілізації.

