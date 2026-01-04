Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Батько-одинак — чи достатньо довідки із ЦНАП для відстрочки

Батько-одинак — чи достатньо довідки із ЦНАП для відстрочки

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 20:00
Відстрочка батька-одинака - які документи потрібні
Чоловік з неповнолітньою дитиною. Фото: prikhodko.com.ua

Військовозобов’язаний громадянин, який самостійно виховує неповнолітню дитину, має право на отримання відстрочки від мобілізації. Але довідка із ЦНАПу у такому випадку йому не допоможе, потрібен інший документ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Реклама
Читайте також:

Відстрочка для батька-одинака

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як батьку, що самостійно виховує дитину, оформити відстрочку від мобілізації.

Чоловіка, зокрема, зацікавило, чи достатньо буде довідки, виданої в центрі надання адміністративних послуг.

"На жаль, але у даному випадку документи з ЦНАП нічого Вам не дадуть", — наголосив у відповіді громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Важливий документ

Юрист пояснив, який саме документ потрібно надати в територіальний центр комплектування такому громадянину.

"Потрібно подати винятково рішення суду, яке набрало законної сили", — підкреслив Кирда.

Тільки у такому випадку батько-одинак зможе оформити відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у "Резерв+" з'явилася відстрочка для батьків-одинаків.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити багатодітному батьку, якщо деякі діти йому нерідні.

діти ЦНАП мобілізація відстрочка батьки
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації