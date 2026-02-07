Видео
Україна
Видео

Родители пропали без вести — может ли мобилизованный уволиться

Родители пропали без вести — может ли мобилизованный уволиться

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 12:20
Увольнение из ВСУ - исчезновение родителей в зоне боевых действий, является ли это причиной
Военнослужащий ВСУ. Фото: 81 ОАСБр

Исчезновение без вести близких родственников на линии боевого соприкосновения может стать причиной для увольнения военнослужащего из Вооруженных сил Украины. Но, как пояснили юристы, есть один важный нюанс.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Исчезновение родителей без вести

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу в составе Вооруженных сил Украины.

Мужчина рассказал, что его родители, которые находились в одном из населенных пунктов в районе линии боевого соприкосновения в Донецкой области, пропали без вести.

Военнослужащий поинтересовался, может ли он уволиться из рядов ВСУ по этой причине.

"К сожалению, шансы уволиться с военной службы и обжаловать отказ в судебном порядке чрезвычайно низкие, а вот вероятность напрасно потратить средства, нервы и время - довольно высокие", — отметил в комментарии гражданину юрист Владислав Дерий.

Почему уволиться из ВСУ не получится

Юрист, с одной стороны, признал, что в целом военнослужащие могут быть уволены со службы по семейным обстоятельствам, если их близкий родственник погиб или пропал без вести во время защиты Украины.

"Однако, речь идет о случаях, когда муж или жена, сын или дочь, отец или мать, дед, бабка, родной или неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения", — напомнил Дерий.

Поэтому для освобождения от военной службы законодательство требует, чтобы пропавший без вести родственник принимал непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны.

"То есть родственник должен быть военным, правоохранителем или добровольцем", — резюмировал юрист.

А исчезновение без вести гражданских граждан не дает их родственникам права на освобождение (как и на отсрочку от мобилизации).

ВСУ увольнение родители пропавшие без вести военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
