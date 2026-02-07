Звільнення із ЗСУ - зникнення батьків у зоні бойових дій, чи є це причиною

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 81 ОАСБр

Зникнення безвісти близьких родичів на лінії бойового зіткнення може стати причиною для звільнення військовослужбовця зі Збройних сил України. Але, як пояснили юристи, є один важливий нюанс.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Зникнення батьків безвісти

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу у складі Збройних сил України.

Чоловік розповів, що його батьки, які перебували у одному із населених пунктів в районі лінії бойового зіткнення на Донеччині, зникли безвісти.

Військовослужбовець поцікавився, чи може він звільнитися з лав ЗСУ через цю причину.

"На жаль, шанси звільнитись з військової служби та оскаржити відмову у судовому порядку надзвичайно низькі, а от ймовірність намарно витратити кошти, нерви та час - доволі високі", — зазначив у коментарі громадянину юрист Владислав Дерій.

Чому звільнитися із ЗСУ не вийде

Юрист, з одного боку, визнав, що загалом військовослужбовці можуть бути звільнені зі служби за сімейними обставинами, якщо їхній близький родич загинув або зник безвісти під час захисту України.

"Проте, йдеться про випадки, коли чоловік або дружина, син чи донька, батько чи мати, дід, баба, рідний або неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану", — нагадав Дерій.

Тож для звільнення з військової служби законодавство вимагає, щоб зниклий безвісти родич брав безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони.

"Тобто родич мав би бути військовим, правоохоронцем або добровольцем", — резюмував юрист.

А зникнення безвісти цивільних громадян не дає їхнім родичам права на звільнення (як і на відстрочку від мобілізації).

