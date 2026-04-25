Родственники за границей: освободиться для ухода можно только через суд

Военнослужащий ВСУ. Фото: 43 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила

Военнослужащий, имеющий мать или отца, нуждающихся в уходе, может уволиться из рядов ВСУ. Но в ситуации, когда родители имеют других детей, даже таких, которые постоянно находятся за границей, с увольнением возникнут проблемы. Юристы уверены, что, скорее всего, такому военному придется отстаивать право на увольнение через суд.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Увольнение из армии

Военнослужащий, который проходит военную службу в Вооруженных силах Украины, имеет право уволиться из армии. Но для этого нужно иметь соответствующие основания, указанные в отечественном законодательстве.

Одним из таких оснований является уход за близким родственником. В такой ситуации крайне необходимо соблюдение ряда условий, без которых получить право на увольнение невозможно.

К юристам обратился гражданин, который планирует уволиться из Вооруженных сил Украины. Он отметил, что хочет оформить этот процесс, потому что у него есть мать с инвалидностью второй группы, она нуждается в постоянном уходе.

Читайте также:

Почему военному придется идти в суд

При этом, отметил гражданин, у его матери есть еще две дочери. Но они с 2023 года проживают в другой стране, выехав в вынужденную эмиграцию из-за войны, которая продолжается в Украине.

Гражданин поинтересовался, повлияет ли это на возможность получения отсрочки. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Военный имеет право на освобождение, но скорее всего ему придется его отстаивать в судебном порядке".

Дерий объяснил, почему гражданину, скорее всего, придется судиться: "Воинская часть смотрит на закон буквально. Сестры у военного есть? Есть. У них справки МСЭК или ВКК о том, что они сами нуждаются в уходе есть? Нет. Для командира и юристов воинской части то, что сестры находятся за границей, не является аргументом. Однако в таком случае можно обжаловать отказ в увольнении через суд".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что офицер имеет право уволиться из ВСУ после завершения контракта.

Если военнослужащий подписал контракт на военную службу во время военного положения, он может уволиться после завершения срока действия контракта. На процесс увольнения не влияет звание военного, такое право имеют и рядовые, и офицеры. Но после увольнения это лицо могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие есть две основные причины для увольнения из ВСУ по состоянию здоровья.

Военные, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины, имеют право уволиться из армии по состоянию здоровья. Для этого нужны или решение военно-врачебной комиссии, или подтвержденная инвалидность.