Родичі за кордоном: звільнитися для догляду можна тільки через суд

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила

Військовослужбовець, який має матір чи батька, що потребують догляду, може звільнитися з лав ЗСУ. Та у ситуації, коли батьки мають інших дітей, навіть таких, що постійно перебувають за кордоном, зі звільненням виникнуть проблеми. Юристи упевнені, що, скоріш за все, такому військовому доведеться відстоювати право на звільнення через суд.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Звільнення з армії

Військовослужбовець, який проходить військову службу у Збройних силах України, має право звільнитися з армії. Але для цього потрібно мати відповідні підстави, вказані у вітчизняному законодавстві.

Однією із таких підстав є догляд за близьким родичем. У такій ситуації конче необхідним є дотримання низки умов, без яких отримати право на звільнення неможливо.

До юристів звернувся громадянин, який планує звільнитися зі Збройних сил України. Він наголосив, що хоче оформити цей процес, бо у нього є мати з інвалідністю другої групи, вона потребує постійного догляду.

Читайте також:

Чому військовому доведеться іти в суд

При цьому, зазначив громадянин, у його матері є ще дві доньки. Та вони з 2023 року проживають в іншій країні, виїхавши у вимушену еміграцію через війну, яка триває в Україні.

Громадянин поцікавився, чи вплине це на можливість отримання відстрочки. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Військовий має право на звільнення, але скоріш за все йому доведеться його відстоювати в судовому порядку".

Дерій пояснив, чому громадянину, скоріш за все, доведеться судитися: "Військова частина дивиться на закон буквально. Сестри у військового є? Є. У них довідки МСЕК або ЛКК про те, що вони самі потребують догляду є? Немає. Для командира та юристів військової частини те, що сестри перебувають за кордоном, не є аргументом. Проте в такому випадку можна оскаржити відмову у звільненні через суд".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що офіцер має право звільнитися із ЗСУ після завершення контракту.

Якщо військовослужбовець підписав контракт на військову службу під час воєнного стану, він може звільнитися після завершення терміну дії контракту. На процес звільнення не впливає звання військового, таке право мають і рядові, офіцери. Але після звільнення цю особу можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які є дві основні причини для звільнення із ЗСУ за станом здоров'я.

Військові, які проходять військову службу у Збройних силах України, мають право звільнитися з армії за станом здоров’я. Для цього потрібні або рішення військово-лікарської комісії, або підтверджена інвалідність.