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Главная Мобилизация Саркоидоз и заболевания легких: когда ВВК признает временно непригодным

Саркоидоз и заболевания легких: когда ВВК признает временно непригодным

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 15:25
Саркоидоз и заболевания легких: когда ВВК признает временно негодным
Гражданин проходит военно-медицинскую комиссию. Фото: УНІАН

Гражданин, подлежащий призыву, у которого диагностирован саркоидоз, может быть признан годным к военной службе. Обычно это служба в тыловых подразделениях, учебных центрах и частях обеспечения. Но в некоторых случаях больного саркоидозом могут признать даже временно непригодным.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Годность и непригодность по заключению ВВК

Годность граждан, состоящих на воинском учете, к военной службе устанавливается на военно-медицинских комиссиях. Заключением ВВК гражданин может быть признан годным или непригодным к службе в ВСУ.

Годность к военной службе может быть различной. Это может быть как безусловная годность, в частности, к службе в боевых частях, а также годность к службе в частях обеспечения, тыловых подразделениях, ТЦК, военных вузах и т. д.

Кроме того, в определенных случаях руководство ВВК может признать гражданина временно непригодным. В таком случае гражданин через некоторое время (до 12 месяцев) должен будет пройти повторную военно-медицинскую комиссию.

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Можно ли служить с саркоидозом

К юристам обратился гражданин, который пожаловался на проблемы с легкими. Мужчина, у которого диагностировали саркоидоз легких и лимфатических узлов, поинтересовался, могут ли его признать годным к службе в тыловых подразделениях.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что главным здесь является стадия и тяжесть заболевания. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Статья 12 Расписания болезней прямо включает все виды саркоидоза, а по пункту б предоставляет годность к службе в частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах, медицинских подразделениях и т. п. при медленно прогрессирующих состояниях с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями".

Кроме того, отметил Айвазян, с таким заболеванием гражданин может быть признан даже временно непригодящим к службе. Юрист пояснил: "Временная непригодность по органам дыхания предусмотрена статьей 48 для состояний после острых заболеваний, обострения хронических заболеваний органов дыхания или после хирургического лечения, когда лицо нуждается в лечении, отпуске или освобождении от служебных обязанностей".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что ТЦК должен предоставить временную непригодность для проведения операции.

Если военнообязанный гражданин нуждается в серьезной операции, территориальный центр комплектования предоставит ему статус временно неготового. Такое решение отвечает интересам самого ТЦК. Причина здесь в том, что ответственность за состояние здоровья мобилизованного несет государство, поэтому смерть такого гражданина станет серьезной проблемой.

Добавим, что Новости.LIVE сообщали о том, может ли временно непригодный выехать за границу.

Военнообязанный гражданин, который был признан временно непригодным к службе в армии, может выехать за границу, в частности, для проведения хирургической операции. Впрочем, окончательное решение будет зависеть от пограничников.

болезнь ВВК временно непригоден
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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