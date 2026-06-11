Саркоїдоз та хвороби легень: коли ВЛК визнає тимчасово непридатним

Громадянин проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН

Військовозобов’язаний громадянин, який має діагностований саркоїдоз, може бути визнаний придатним до військової служби. Зазвичай це служба у тилових підрозділах, навчальних центрах та частинах забезпечення. Але у деяких випадках хворого на саркоїдоз можуть визнати навіть і тимчасово непридатним.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Придатність і непридатність за висновками ВЛК

Придатність громадян, які перебувають на військовому обліку, до військової служби встановлюється на військово-лікарських комісіях. Висновком ВЛК громадянин може бути визнаний придатним чи непридатним до служби в ЗСУ.

Придатність до військової служби може бути різною. Це може бути як безумовна придатність, зокрема, до служби у бойових частинах, а також придатність до служби у частинах забезпечення, тилових підрозділах, ТЦК, військових вишах тощо.

Крім того, у певних випадках керівництво ВЛК може визнати громадянина тимчасово непридатним. У такому випадку громадянин через деякий час (до 12 місяців) повинен буде пройти повторну військово-лікарську комісію.

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Чи можна служити із саркоїдозом

До юристів звернувся громадянин, який поскаржився на проблеми з легенями. Чоловік, якому встановили саркоїдоз легень та лімфатичних вузлів, поцікавився, чи можуть його визнати придатним до служби в тилових підрозділах.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що головною тут є стадія та тяжкість захворювання. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Стаття ж 12 Розкладу хвороб прямо включає всі види саркоїдозу, а за пунктом б дає придатність до служби у частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медичних підрозділах тощо при повільно прогресуючих станах з помірними порушеннями функцій та частими загостреннями".

Крім того, зазначив Айвазян, з таким захворюванням громадянин може бути визнаний навіть і тимчасово непридатним. Юрист пояснив: "Тимчасова непридатність за органами дихання передбачена статтею 48 для станів після гострих хвороб, загострення хронічних хвороб органів дихання або після хірургічного лікування, коли особа потребує лікування, відпустки чи звільнення від службових обов’язків".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що ТЦК має надати тимчасову непридатність для проведення операції.

Якщо військовозобов’язаний громадянин потребує серйозної операції, територіальний центр комплектування надасть йому статус тимчасово непридатного. Таке рішення є і в інтересах самого ТЦК. Причина тут в тому, що відповідальність за стан здоров’я мобілізованого несе держава, тож смерть такого громадянина стане серйозною проблемою.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи може тимчасово непридатний виїхати за кордон.

Військовозобов’язаний громадянин, який був визнаний тимчасово непридатним для служби в армії, може виїхати за кордон, зокрема, для проведення хірургічної операції. Втім, остаточне рішення залежатиме від прикордонників.