СБУ ликвидировала очередные схемы уклонения от мобилизации

Задержаные организаторы схем. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины ликвидировала еще несколько схем незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Среди организаторов — чиновник районной ВВК.

Об этом сообщает СБУ.

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Во время проведения комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы нелегальных "трафиков".

Среди них были разоблачены чиновник районного ВВК и владелец транспортной компании, которая имитировала международные перевозки грузов.

Они предлагали военнообязанным за деньги уехать за границу на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов. Такие "услуги" стоили до 10 тыс. долларов — стоимость зависела от срочности и способа переправки.

Во Львове контрразведчики СБУ задержали "на горячем" врача-хирурга, входившего в состав районной военно-врачебной комиссии. Он пытался получить взятку за подписание фиктивной справки о "наличии тяжелых диагнозов".

Врач-хирург, задержанный СБУ. Фото: СБУ

Взятка, которую пытался получить врач. Фото: СБУ

Известно, что на основании его сфабрикованных выводов подельники готовили ложные документы о непригодности призывников к военной службе.

Сфабрикованные медицинские справки. Фото: СБУ

На Закарпатье был задержан коммерсант, который переправлял военнообязанных за пределы Украины как водителей международных грузовых перевозок. Когда такие предводители выезжали в ЕС, сразу покидали авто, а за руль садился родственник фигуранта и возвращался в Украину.

Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, что во Львове приговорили врача к четырем годам лишения свободы. Он пытался уехать в Польшу за 15 тыс. долларов.

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