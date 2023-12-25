СБУ ліквідувала чергові схеми ухилення від мобілізації

Затримані організатори схем. Фото: СБУ

Служба безпеки України ліквідувала ще декілька схем незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Серед організаторів — посадовець районної ВЛК.

Про це повідомляє СБУ.

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Під час проведення комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів нелегальних "трафіків".

Серед них було викрито посадовця районного ВЛК та власника транспортної компанії, яка імітувала міжнародні перевезення вантажів.

Вони пропонували військовозобов’язаним за гроші виїхати за кордон на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Такі "послуги" коштували до 10 тис. дол. — вартість залежала від терміновості та способу переправлення.

У Львові контррозвідники СБУ затримали "на гарячому" лікаря-хірурга, який входив до складу районної військово-лікарської комісії. Він намагався отримати хабар за підписання фіктивної довідки про "наявність важких діагнозів".

Лікар-хірург, якого затримала СБУ. Фото: СБУ

Хабар, який намагався отримати лікар. Фото: СБУ

Відомо, що на підставі його сфабрикованих висновків спільники готували неправдиві документи про непридатність призовників до військової служби.

Сфабриковані медичні довідки. Фото: СБУ

На Закарпатті було затримано комерсанта, який переправляв військовозобов’язаних за межі України як водіїв міжнародних вантажних перевезень. Коли такі псевдоводії виїздили до ЄС — одразу покидали авто, а за кермо сідав родич фігуранта та повертався в Україну.

Затриманим загрожує до 10 років ув'язнення.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, що у Львові засудили лікаря до чотирьох років позбавлення волі. Він намагався виїхати до Польщі за 15 тис. дол.

Також ми писали, що Міністр оборони Рустем Умєров поділився думкою, що потрібно змінити у процесі мобілізації. За його словами, важливо усвідомити сутність мобілізації, оскільки громадська думка часто негативно ставиться до цього процесу.