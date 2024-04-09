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СБУ разоблачила несколько схем для уклонистов — среди нарушителей глава ВВК и мобилизованный депутат

9 апреля 2024 08:59
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
СБУ разоблачила несколько схем для уклонистов — среди нарушителей глава ВВК и мобилизованный депутат
Задержание причастных к схемам для уклонистов. Фото: ssu.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Представители СБУ и Нацполиции заблокировали несколько схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу. Организаторы сделок предлагали уклонистам бежать в страны Евросоюза с помощью поддельных документов или в обход пунктов пропуска.

Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщили в Службе безопасности Украины.

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В Тернопольской области депутат местного сельсовета, которого после начала полномасштабного вторжения РФ мобилизовали в одну из воинских частей Сил обороны, организовал канал нелегальной миграции. Во время военной службы он подделывал письма-обоснования беспрепятственного ввоза гуманитарных грузов якобы для нужд украинских защитников. Впоследствии на основании этих писем потенциальных призывников вносили в систему "Шлях", благодаря чему они могли беспрепятственно выезжать за пределы Украины.

В Одесской области задержали председателя районной военно-врачебной комиссии, который продавал фиктивные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья. Клиентов ему помогал подыскивать врач-травматолог из местной больницы, которого сотрудники СБУ задержали еще в начале этого года.

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  • СБУ разоблачила несколько схем для уклонистов — среди нарушителей глава ВВК и мобилизованный депутат - фото 2
     
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  • СБУ разоблачила несколько схем для уклонистов — среди нарушителей глава ВВК и мобилизованный депутат - фото 4
     
  • СБУ разоблачила несколько схем для уклонистов — среди нарушителей глава ВВК и мобилизованный депутат - фото 5
     
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На Прикарпатье нейтрализовали преступную группировку, члены которой переправляли уклонистов из Ивано-Франковска и Закарпатской области в соседнюю страну. Путешествовать беглецам приходилось либо вплавь через реку Тиса, либо лесными тропинками в обход пунктов пропуска. Фигуранты заранее готовили соответствующие "маршруты" и инструктировали беглецов об их действиях во время незаконного пересечения государственной границы.

В Черкасской области задержали основателя местного благотворительного фонда, который торговал "должностями" в рядах организации для выезда за пределы Украины под видом волонтеров.

По всем разоблаченным фактам продолжается расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступлений, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Напомним, народный депутат Украины Максим Бужацкий рассказал, какое наказание грозит мужчинам, которые отказываются проходить медицинское освидетельствование в ТЦК и таким образом уклоняются от мобилизации.

А Дмитрий Разумков рассказал, будут ли лишать уклонистов прав управления транспортом.

СБУ
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