СБУ викрила кілька схем для ухилянтів — серед порушників голова ВЛК та мобілізований депутат

Затримання причетних до схем для ухилянтів. Фото: ssu.gov.ua

Представники СБУ та Нацполіції заблокували декілька схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду призовників за кордон. Організатори оборудок пропонували ухилянтам втекти до країн Євросоюзу за допомогою підроблених документів або в обхід пунктів пропуску.

Про це в понеділок, 8 квітня, повідомили у Службі безпеки України.

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На Тернопільщині депутат місцевої сільради, якого після початку повномасштабного вторгнення РФ мобілізували до однієї з військових частин Сил оборони, організував канал нелегальної міграції. Під час військової служби він підробляв листи-обґрунтування на безперешкодне ввезення гуманітарних вантажів нібито для потреб українських захисників. Згодом на підставі цих листів потенційних призовників вносили до системи "Шлях", завдяки чому ті могли безперешкодно виїжджати за межі України.

В Одеській області затримали голову районної військово-лікарської комісії, який продавав фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров’я. Клієнтів йому допомагав підшукувати лікар-травматолог з місцевої лікарні, якого співробітники СБУ затримали ще на початку цього року.









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На Прикарпатті нейтралізували злочинне угруповання, члени якого переправляли ухилянтів з Івано-Франківська та Закарпатської області до сусідньої країни. Подорожувати втікачам доводилося або вплав через річку Тиса, або лісовими стежками в обхід пунктів пропуску. Фігуранти заздалегідь готували відповідні "маршрути" та інструктували втікачів про їхні дії під час незаконного перетину державного кордону.

У Черкаській області затримали засновника місцевого благодійного фонду, який торгував "посадами" у лавах організації для виїзду за межі України під виглядом волонтерів.

За всіма викритими фактами триває розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочинів, аби притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, народний депутат України Максим Бужацький розповів, яке покарання загрожує чоловікам, що відмовляються проходити медичний огляд у ТЦК і таким чином ухиляються від мобілізації.

А Дмитро Разумков розповів, чи позбавлятимуть ухилянтів прав керування транспортом.