На скільки збільшать штраф за неявку до ТЦК

Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Чоловіків, які відмовляються проходити медичний огляд у ТЦК, і таким чином ухиляються від мобілізації — не позбавлять волі. Але порушнику доведеться заплатити великий штраф.

Про це у п'ятницю, 5 квітня, у своєму Telegram розповів Народний депутат України Максим Бужанський.

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У законопроєкті, який парламентарі планують розглянути наступного тижня, дійсно є норма, що трактує відмову від проходження медогляду як кримінальне правопорушення (3-5 років позбавлення волі).

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"Не буде цього, цю норму ми із законопроєкту прибираємо, законопроєкт розглянемо у комітеті в понеділок. У якості покарання — дуже великий адміністративний штраф, але не позбавлення волі", — заявив нардеп Бужанський.

скриншот Telegram/Макс Бужанский

Документ також передбачає збільшення максимальних штрафів за неявку за повісткою у ТЦК — до 204 тисяч грн. За порушення правил обліку військовозобов'язаних пропонується збільшити штрафи до 8,5-17 тисяч грн. А за недотримання законодавства про військовий обов'язок — до 34-85 тисяч грн.

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