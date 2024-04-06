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Нардеп пояснив, що загрожує ухилянтам, які відмовляються пройти медогляд

6 квітня 2024 00:27
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
На скільки збільшать штраф за неявку до ТЦК
Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Чоловіків, які відмовляються проходити медичний огляд у ТЦК, і таким чином ухиляються від мобілізації — не позбавлять волі. Але порушнику доведеться заплатити великий штраф.

Про це у п'ятницю, 5 квітня, у своєму Telegram розповів Народний депутат України Максим Бужанський.

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У законопроєкті, який парламентарі планують розглянути наступного тижня, дійсно є норма, що трактує відмову від проходження медогляду як кримінальне правопорушення (3-5 років позбавлення волі). 

 

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Зміни до проєкту Закону №10379/скриншот з rada.gov.ua

"Не буде цього, цю норму ми із законопроєкту прибираємо, законопроєкт розглянемо у комітеті в понеділок. У якості покарання — дуже великий адміністративний штраф, але не позбавлення волі", — заявив нардеп Бужанський. 

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скриншот Telegram/Макс Бужанский

Документ також передбачає збільшення максимальних штрафів за неявку за повісткою у ТЦК — до 204 тисяч грн. За порушення правил обліку військовозобов'язаних пропонується збільшити штрафи до 8,5-17 тисяч грн. А за недотримання законодавства про військовий обов'язок — до 34-85 тисяч грн. 

Нагадаємо, днями стало відомо, що всіх українських водіїв внесуть до реєстру військовозобов’язаних. 

Раніше у Генштабі ЗСУ пояснили, коли працівники ТЦК викликатимуть призовників 25-річного віку для уточнення облікових даних.

штрафи
військовий призов
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
ухилянти

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