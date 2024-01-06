Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Секретарь Комитета ВР назвал дату принятия решения о законопроекте о мобилизации arrow

Секретарь Комитета ВР назвал дату принятия решения о законопроекте о мобилизации

6 января 2024 14:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Секретарь Комитета ВР назвал дату принятия решения о законопроекте о мобилизации
Украинские военные в строю. Иллюстративное фото: Житомирский ТЦК
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Утверждение решения о законопроекте о мобилизации Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет принято на следующей неделе. Планируется принятие на 8-9 января этого года.

Об этом в эфире телемарафона рассказал полковник Службы безопасности Украины, секретарь оборонного парламентского комитета Роман Костенко.

Читайте также:

Принятие решения о законопроекте о мобилизации

Котенко подчеркнул, что рассмотрение законопроекта является поэтапным. По его словам, почти ко всем нормам документа есть технические вопросы.

"Мы идем постатейно. В законопроекте о мобилизации есть 73 страницы только сравнительной таблицы. Практически к каждой норме есть вопросы по техническому написанию или определению отношения ее к другим законам. Сейчас идут слушания Реальное принятие решения по законопроекту комитетом будет на следующей неделе. Планируем 8-9 января", — указал Костенко.

Также чиновник отметил, что сегодня, 6 января, в Комитете Совета заслушают Министерство финансов, которое будет докладывать о необходимых финансах для проведения мобилизации.

Напомним, недавно 4 января в Комитете ВР по национальной безопасности приступили к рассмотрению законопроекта о мобилизации. Обсуждение вместе с командованием Вооруженных сил Украины и представителями Министерства обороны будет продолжаться в течение нескольких дней.

Добавим, в Украине продолжают мобилизовать военнообязанных. Однако ситуация с призывом остается сложной. Следовательно, экс-министр экономики Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию путем лотереи или жеребьевки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

23 декабря 2023

23:30 Оплата за свет — как изменятся тарифы на электроэнергию с 1 января

Актуальное по теме