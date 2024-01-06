Секретарь Комитета ВР назвал дату принятия решения о законопроекте о мобилизации

Украинские военные в строю. Иллюстративное фото: Житомирский ТЦК

Утверждение решения о законопроекте о мобилизации Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет принято на следующей неделе. Планируется принятие на 8-9 января этого года.

Об этом в эфире телемарафона рассказал полковник Службы безопасности Украины, секретарь оборонного парламентского комитета Роман Костенко.

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Принятие решения о законопроекте о мобилизации

Котенко подчеркнул, что рассмотрение законопроекта является поэтапным. По его словам, почти ко всем нормам документа есть технические вопросы.

"Мы идем постатейно. В законопроекте о мобилизации есть 73 страницы только сравнительной таблицы. Практически к каждой норме есть вопросы по техническому написанию или определению отношения ее к другим законам. Сейчас идут слушания Реальное принятие решения по законопроекту комитетом будет на следующей неделе. Планируем 8-9 января", — указал Костенко.

Также чиновник отметил, что сегодня, 6 января, в Комитете Совета заслушают Министерство финансов, которое будет докладывать о необходимых финансах для проведения мобилизации.

Напомним, недавно 4 января в Комитете ВР по национальной безопасности приступили к рассмотрению законопроекта о мобилизации. Обсуждение вместе с командованием Вооруженных сил Украины и представителями Министерства обороны будет продолжаться в течение нескольких дней.

Добавим, в Украине продолжают мобилизовать военнообязанных. Однако ситуация с призывом остается сложной. Следовательно, экс-министр экономики Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию путем лотереи или жеребьевки.