Семья погибшего военнослужащего должна вернуть документы в воинскую часть: разъяснение юриста

Прощание с погибшим военнослужащим. Фото: Википедия

Если военнослужащий ВСУ погиб или пропал без вести во время войны, воинская часть должна отправить личные вещи солдата его семье. А вот военные документы погибшего семье не принадлежат. Их необходимо отправить в ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Вещи погибшего/пропавшего без вести военнослужащего

Семья военнослужащего, проходящего службу в Вооруженных силах, имеет определенные имущественные права в случае гибели или пропажи без вести военного. Эти права распространяются, в частности, на государственные выплаты, которые полагались самому военнослужащему, но не были им получены ранее.

Кроме того, близкие родственники военнослужащих имеют право получить вещи погибшего или пропавшего без вести военнослужащего. Воинская часть обязана выслать личные вещи военнослужащего.

К юристам обратились родственники военнослужащего, пропавшего без вести. Им вместе с личными вещами прислали документы военного, в частности, удостоверение участника боевых действий.

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Ошибка воинской части и действия родственников погибшего

Граждане поинтересовались, законно ли требование воинской части вернуть удостоверение УБД. Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что ситуация с самого начала является грубой ошибкой со стороны командования воинской части.

Юрист Владислав Дерий пояснил: "Военный билет и удостоверение УБД являются официальными документами, удостоверяющими личность военнослужащего. В случае пропажи военнослужащего без вести эти документы должны прилагаться к его личному делу в воинской части или передаваться в ТЦК и СП для хранения".

Дерий добавил: "Воинская часть действительно допустила грубую ошибку, отправив их вам, и теперь они пытаются эту ошибку исправить. То, что военный билет не был внесен в акт описи, лишь подтверждает халатность при упаковке вещей".

Юрист пояснил, какие именно вещи пропавшего или погибшего военнослужащего получают родственники: "Семьям (близким родственникам) пересылаются исключительно личные и ценные вещи, деньги, письма и фотографии. В то же время военный билет и учетно-служебная карточка направляются в ТЦК и СП (войсккомат) по месту жительства семьи или прилагаются к личному делу".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какую информацию должны знать семьи военнослужащих ВСУ.

Уже почти два года в Украине продолжается полномасштабная война, начатая страной-агрессором Россией. Тысячи украинских защитников и защитниц защищают нашу страну от российских оккупантов. Ежедневно военные находятся в крайне тяжелых условиях, рискуя жизнью. Именно поэтому родственники бойцов должны располагать определенной информацией и пакетом документов.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие документы должны иметь родственники погибшего военнослужащего для получения отсрочки.

Близкие родственники погибшего военнослужащего должны иметь соответствующие документы, чтобы получить отсрочку, льготы или право на выезд за границу. Это должны быть как документы, подтверждающие факт гибели, так и документы, подтверждающие родственные связи с погибшим.