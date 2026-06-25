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Головна Мобілізація Родина загиблого воїна має повернути документи до в/ч: пояснення юриста

Родина загиблого воїна має повернути документи до в/ч: пояснення юриста

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 15:25
Родина загиблого воїна має повернути документи до в/ч: пояснення юриста
Прощання із загиблим військовим. Фото: Вікіпедія

Якщо військовослужбовець ЗСУ загинув чи зникнув безвісти під час війни, військова частина має надіслати особисті речі воїна його родині. А от військові документи загиблого родині не належать. Їх мають відправити до ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Речі загиблого / зниклого безвісти військового

Родина військовослужбовця, який проходить службу в Збройних силах, має певні майнові права у випадку загибелі чи зникнення безвісти військового. Ці права розповсюджуються, зокрема, на державні виплати, які належали самому військовослужбовцю, але не були отримані ним раніше.

Крім того, близькі родичі військовослужбовців мають право отримати речі загиблого чи зниклого безвісти військовослужбовця. Військова частина має надіслати особисті речі воїна.

До юристів звернулися родичі військовослужбовця, який зник безвісти. Їм разом із особистими речами надіслали документи військового, зокрема, посвідчення учасника бойових дій.

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Помилка військової частини і дії родичів загиблого

Громадяни поцікавилися, чи законною є вимога військової частини повернути посвідчення УБД. Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що ситуація від самого початку є грубою помилкою з боку командування в/ч.

Юрист Владислав Дерій пояснив: "Військовий квиток та посвідчення УБД є офіційними документами, що посвідчують особу військовослужбовця. У разі зникнення військовослужбовця безвісти, ці документи мають долучатися до його особової справи у військовій частині або передаватися до ТЦК та СП для зберігання".

Дерій додав: "Військова частина дійсно припустилася грубої помилки, відправивши їх Вам, і тепер вони намагаються цю помилку виправити. Те, що військовий квиток не був вписаний в акт опису, лише підтверджує недбалість під час пакування речей".

Юрист пояснив, які саме речі зниклого чи загиблого воїна отримує рідня: "Сім'ї (близьким родичам) пересилаються виключно особисті та цінні речі, гроші, листи і фотокартки. Натомість військовий квиток та обліково-послужна картка направляються до ТЦК та СП (військкомату) за місцем проживання сім’ї або долучаються до особової справи".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, яку інформацію повинні знати родини військових ЗСУ.

Майже два роки в Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка Росія. Тисячі українських захисників та захисниць боронять нашу державу від російських окупантів. Щодня військові перебувають в надважких умовах, ризикуючи життям. Саме тому родичі бійців повинні володіти певною інформацією та пакетом документів. 

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які документи повинні мати родичі загиблого воїна для відстрочки.

Близькі родичі загиблого військовослужбовця повинні мати відповідні документи, аби отримати відстрочку, пільги чи право виїзду за кордон. Це мають бути документи на підтвердження факту загибелі, так і такі, що підтверджують родинні зв’язки із загиблим.

документи УБД загиблі
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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