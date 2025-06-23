Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Какие документы должны иметь родственники погибшего воина

Какие документы должны иметь родственники погибшего воина

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 20:20
Родственники погибшего - документы для подтверждения статуса
Прощание с погибшим военнослужащим. Фото: "АрміяInform"
Ключові моменти Родственники погибшего военного Подтверждение факта гибели на войне - список документов

Близкие родственники погибшего военнослужащего должны иметь соответствующие документы, чтобы получить отсрочку, льготы или право выезда за границу. Это должны быть документы в подтверждение факта гибели, так и такие, которые подтверждают родственные связи с погибшим.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Реклама
Читайте также:

Родственники погибшего военного

Близкие родственники военнослужащего, погибшего на войне, имеют право на отсрочку от мобилизации, льготы или выезд за границу.

Но в такой ситуации важно иметь соответствующие документы для подтверждения как факта гибели военного, так и степень родственной связи, достаточной для отсрочки или льгот.

Поэтому граждане должны иметь заверенные копии документов, подтверждающих принадлежность к семье военнослужащего — свидетельства о рождении, свидетельства о браке, удостоверение члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины или ветерана войны.

Подтверждение факта гибели на войне - список документов

Также должны быть документы о гибели военнослужащего во время защиты родины.

Это может быть один из следующих документов:

  • выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны;
  • извещение, копия акта служебного расследования или выписки из приказа об исключении военного из списков личного состава (где указано основание, например, гибель или объявление военного пропавшим без вести), заключение судебно-медицинской экспертизы, подтверждающее обстоятельства гибели военного;
  • заверенная копия выписки из приказа Антитеррористического центра при СБУ о привлечении к непосредственному участию в антитеррористической операции или обеспечении ее проведения;
  • решение суда об объявлении человека умершим;
  • выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
  • решение суда о признании лица безвестно отсутствующим.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из родственников погибших военных может выезжать из Украины.

Добавим, мы сообщали о том, сколько родственников пропавшего воина имеют право на отсрочку.

ВСУ семья военные военнослужащие погибшие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации