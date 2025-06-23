Родственники погибшего - документы для подтверждения статуса

Прощание с погибшим военнослужащим. Фото: "АрміяInform"

Близкие родственники погибшего военнослужащего должны иметь соответствующие документы, чтобы получить отсрочку, льготы или право выезда за границу. Это должны быть документы в подтверждение факта гибели, так и такие, которые подтверждают родственные связи с погибшим.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

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Родственники погибшего военного

Близкие родственники военнослужащего, погибшего на войне, имеют право на отсрочку от мобилизации, льготы или выезд за границу.

Но в такой ситуации важно иметь соответствующие документы для подтверждения как факта гибели военного, так и степень родственной связи, достаточной для отсрочки или льгот.

Поэтому граждане должны иметь заверенные копии документов, подтверждающих принадлежность к семье военнослужащего — свидетельства о рождении, свидетельства о браке, удостоверение члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины или ветерана войны.

Подтверждение факта гибели на войне - список документов

Также должны быть документы о гибели военнослужащего во время защиты родины.

Это может быть один из следующих документов:

выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны;

извещение, копия акта служебного расследования или выписки из приказа об исключении военного из списков личного состава (где указано основание, например, гибель или объявление военного пропавшим без вести), заключение судебно-медицинской экспертизы, подтверждающее обстоятельства гибели военного;

заверенная копия выписки из приказа Антитеррористического центра при СБУ о привлечении к непосредственному участию в антитеррористической операции или обеспечении ее проведения;

решение суда об объявлении человека умершим;

выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

решение суда о признании лица безвестно отсутствующим.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из родственников погибших военных может выезжать из Украины.

Добавим, мы сообщали о том, сколько родственников пропавшего воина имеют право на отсрочку.