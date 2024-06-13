Штраф за уклонение от мобилизации — в ТЦК объяснили, что будет, если проигнорировать

Мобилизация военнообязанных украинцев. Фото: Юрий Гриньков / УНИАН

Спикер Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин заявил, что уклоняющиеся от мобилизации мужчины в возрасте 25-60 лет получат штраф. Однако "откупиться" от военного призыва у них не получится.

Об этом Роман Истомин рассказал в интервью Фокусу в пятницу, 7 июня.

Читайте также:

Как уклонисты будут платить штрафы

Майор отметил, что полномочия ТЦК не распространяются на списание средств с уклонистов, а также арест квартир и счетов.

По его словам, если мужчина отказывается от призыва, то на него налагается штраф. Если этот штраф не будет уплачен в течение 15 дней, ТЦК направляет постановление в отдел Государственной исполнительной службы для принудительного взыскания, в случае чего уклонист будет вынужден уплатить двойную сумму штрафа. Более того нарушитель также будет обязан заплатить исполнительный сбор.

Что будет, если уклонист откажется платить штраф

"Законодательством предусматривается, что если гражданин Украины не выполнил своих обязанностей по мобилизации и совершает таким образом административное правонарушение, предусмотренное статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, начальник ТЦК и СП обращается в полицию по поводу осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК", — объяснил Истомин.

Если полиция в письменном виде сообщает, что не может административно задержать и доставить военнообязанного, то руководитель ТЦК отправляет адресованное нарушителю письмо с требованием исполнить свой долг.

Если гражданин за 10 дней не выполнит требование из письма, ТЦК просит суд ограничить его право управлять транспортным средством во время мобилизации. Дальнейшее развитие событий зависит от решения суда.

Какое наказание грозит за ложную информацию при обновлении данных

Напомним, что Истомин также объяснил, почему, несмотря на обновление данных, некоторым мужчинам не удастся избежать штрафа.

Также мы сообщали, что военнообязанные мужчины могут обновить свои военно-учетные данные в ТЦК, ЦНАП или через приложение "Резерв+". Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко объяснила, как будут наказывать за предоставление ложной информации при обновлении данных.