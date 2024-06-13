Штраф за ухилення від мобілізації — у ТЦК пояснили, що буде, якщо проігнорувати

Мобілізація військовозобов'язаних українців. Фото: Юрій Гриньків / УНІАН

Речник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін заявив, що чоловіки віком 25-60 років, які ухиляються від мобілізації, отримають штраф. Однак "відкупитися" від військового призову у них не вийде.

Про це Роман Істомін розповів в інтервʼю Фокусу у п'ятницю, 7 червня.

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Як ухилянти платитимуть штрафи

Майор зазначив, що повноваження ТЦК не поширюються на списання коштів з ухилянтів, а також на арешт квартир та рахунків.

За його словами, якщо чоловік відмовляється від призову, то на нього накладається штраф. Якщо цей штраф не буде сплачений протягом 15 днів, ТЦК направляє постанову до відділу Державної виконавчої служби для примусового стягнення, у разі чого ухилянт буде змушений сплатити подвійну суму штрафу. Щобільше порушник також буде зобов'язаний заплатити виконавчий збір.

Що буде, якщо ухилянт відмовиться сплачувати штраф

"Законодавством передбачається, що якщо громадянин України не виконав своїх обов’язків щодо мобілізації та вчиняє у такий спосіб адміністративне правопорушення, передбачене статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, начальник ТЦК та СП звертається до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК", — пояснив Істомін.

Якщо поліція письмово повідомляє, що не може адміністративно затримати та доставити військовозобов'язаного, то керівник ТЦК відправляє адресований порушнику лист із вимогою виконати свій обов'язок.

Якщо громадянин за 10 днів не виконає вимогу з листа, ТЦК просить суд обмежити його право керувати транспортним засобом під час мобілізації. Подальший розвиток подій залежить від рішення суду.

Яке покарання загрожує за неправдиву інформацію при оновленні даних

Нагадаємо, що Істомін також пояснив, чому попри оновлення даних, деяким чоловікам не вдасться уникнути штрафу.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язані чоловіки можуть оновити свої військово-облікові дані у ТЦК, ЦНАП або через застосунок "Резерв+". Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, як каратимуть за надання неправдивої інформації при оновленні даних.