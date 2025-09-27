Сообщение в Резерв+ — о чем сигнализирует отметка о необходимости пройти БОВП

Приложение "Резерв+" для военнообязанных граждан и резервистов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если у военнообязанного гражданина в приложении "Резерв+" появилась запись о ВУС-999 и необходимости прохождения БОВП, ему не нужно на это реагировать никак. Штраф и другие ограничения на таких граждан не накладываются.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

Запись в "Резерв+"

К юристам обратился 25-летний гражданин, у которого в приложении "Резерв+" появилось сообщение о том, что ему нужно пройти базовую общую военную подготовку.

Также в "Резерв+" указано, что он имеет военно-учетную специальность "ВУС-999" и звание "солдат резерва", хотя мужчина никогда не проходил военную службу.

Гражданин поинтересовался, что означает эта запись в "Резерв+" и что ему делать в такой ситуации.

"ВУС-999 — это военно-учетная специальность, которая присваивается военнообязанным, которые не проходили военную службу или учебные сборы", — пояснил в ответе гражданину юрист Сергей Богун.

Что делать, не выпишут ли штраф

Юрист подчеркнул, что специально ничего делать не нужно.

"Такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений", — отметил Богун.

Он также добавил, что такие сведения нужны только для информации о количестве лиц, нуждающихся в прохождении БОВП в случае призыва на военную службу по мобилизации на особый период.

