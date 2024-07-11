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Что ждет украинских мужчин за границей, не обновивших данные до 16 июля

11 июля 2024 20:03
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация 2024 — как будут наказывать мужчин за границей, которые не обновили данные до 16 июля
Военнообязанные украинцы в ТЦК и СП. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу еще 18 мая 2024 года, все военнообязанные граждане Украины обязаны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Эта же норма касается и тех украинских мужчин, которые находятся за границей. Лица, проигнорировавшие это требование, ждут наказания.

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Как будут наказывать, украинских мужчин за границей, которые не обновили данные до 16 июля, рассказал адвокат Дмитрий Соловьев в Instagram .

Так, по словам правоведа, если военнообязанный не обновил военно-учетные данные до 16 июля, это будет основанием для привлечения его к административной ответственности. То есть такого человека ждет штраф, который в военное время составляет от 17 до 25 500 грн.

ТЦК направит распоряжение в полицию найти нарушителя, указав данные в базу АРМОР для последующего задержания. По его словам, будет происходить доставка в соответствующее учреждение с целью быстрой мобилизации.

Те военнообязанные, которые находятся за границей, в случае необновления данных в дальнейшем не смогут пользоваться консульскими услугами. Это касается возможности получения загранпаспорта.

"Кроме того, в случае не уплаты штрафа исполнительная служба арестует банковские счета и имущество", - заявил он.

Ранее мы писали, что ждет 17-летних юношей , которые не обновили данные в ТЦК.

Напомним, мы сообщали, как будут наказывать военнообязанных мужчин в Украине, которые не обновили данные до 16 июля.

Также мы информировали, сколько военнообязанных обновили свои данные через Резерв+.

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