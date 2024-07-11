Мобилизация 2024 — как будут наказывать мужчин за границей, которые не обновили данные до 16 июля

Что ждет украинских мужчин за границей, не обновивших данные до 16 июля
Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу еще 18 мая 2024 года, все военнообязанные граждане Украины обязаны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Эта же норма касается и тех украинских мужчин, которые находятся за границей. Лица, проигнорировавшие это требование, ждут наказания.
Как будут наказывать, украинских мужчин за границей, которые не обновили данные до 16 июля, рассказал адвокат Дмитрий Соловьев в Instagram .
Так, по словам правоведа, если военнообязанный не обновил военно-учетные данные до 16 июля, это будет основанием для привлечения его к административной ответственности. То есть такого человека ждет штраф, который в военное время составляет от 17 до 25 500 грн.
ТЦК направит распоряжение в полицию найти нарушителя, указав данные в базу АРМОР для последующего задержания. По его словам, будет происходить доставка в соответствующее учреждение с целью быстрой мобилизации.
Те военнообязанные, которые находятся за границей, в случае необновления данных в дальнейшем не смогут пользоваться консульскими услугами. Это касается возможности получения загранпаспорта.
"Кроме того, в случае не уплаты штрафа исполнительная служба арестует банковские счета и имущество", - заявил он.
Ранее мы писали, что ждет 17-летних юношей , которые не обновили данные в ТЦК.
Напомним, мы сообщали, как будут наказывать военнообязанных мужчин в Украине, которые не обновили данные до 16 июля.
Также мы информировали, сколько военнообязанных обновили свои данные через Резерв+.
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