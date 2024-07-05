Обмеження для тих, хто не оновив військово-облікові дані, чи стосуватиметься це нотаріусів

На прийомі у нотаріуса. Фото: LexInform

Попри чутки та заяви політиків, жодних обмежень на нотаріальні послуги на тих військовозобов’язаних, які не оновили військово-облікові дані, немає. Верховна Рада не ухвалювала жодних законів на цю тему.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Серед можливих обмежень для тих військовозобов’язаних, які не оновили свої військово-облікові дані, називалися і обмеження на нотаріальні послуги.

"Поки що це тільки заяви міністра юстиції Дениса Малюськи", — прокоментував ці чутки Юрій Айвазян.

Є заборона на нотаріальні послуги чи ні

Жодних законів чи підзаконних актів, які б регулювали подібні обмеження, ніхто досі не ухвалював.

"Нормативно-правового акту, який би забороняв нотаріальні послуги без оновлення даних, немає", — пояснив юрист.

Нагадаємо, відповідно до нових норм, військовозобов'язані чоловіки, які мають право виїжджати з України, окрім відповідних документів, повинні пред'явити на вимогу працівників Держприкордонслужби військово-обліковий документ.

Проте є винятки — п'ять категорій чоловіків можуть не пред'являти цей документ при перетині кордону.