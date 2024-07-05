Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Заборона нотаріальних послуг для тих, хто не оновив дані — наскільки це реально arrow

Заборона нотаріальних послуг для тих, хто не оновив дані — наскільки це реально

5 липня 2024 20:11
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Обмеження для тих, хто не оновив військово-облікові дані, чи стосуватиметься це нотаріусів
На прийомі у нотаріуса. Фото: LexInform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Попри чутки та заяви політиків, жодних обмежень на нотаріальні послуги на тих військовозобов’язаних, які не оновили військово-облікові дані, немає. Верховна Рада не ухвалювала жодних законів на цю тему.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Малюська налякав українців

Серед можливих обмежень для тих військовозобов’язаних, які не оновили свої військово-облікові дані, називалися і обмеження на нотаріальні послуги.

"Поки що це тільки заяви міністра юстиції Дениса Малюськи", — прокоментував ці чутки Юрій Айвазян.

Є заборона на нотаріальні послуги чи ні

Жодних законів чи підзаконних актів, які б регулювали подібні обмеження, ніхто досі не ухвалював.

"Нормативно-правового акту, який би забороняв нотаріальні послуги без оновлення даних, немає", — пояснив юрист.

Нагадаємо, відповідно до нових норм, військовозобов'язані чоловіки, які мають право виїжджати з України, окрім відповідних документів, повинні пред'явити на вимогу працівників Держприкордонслужби військово-обліковий документ.

Проте є винятки — п'ять категорій чоловіків можуть не пред'являти цей документ при перетині кордону

Верховна Рада військовий облік мобілізація юристи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо