Обмеження для тих, хто не оновив військово-облікові дані, чи стосуватиметься це нотаріусів

Заборона нотаріальних послуг для тих, хто не оновив дані — наскільки це реально
Попри чутки та заяви політиків, жодних обмежень на нотаріальні послуги на тих військовозобов’язаних, які не оновили військово-облікові дані, немає. Верховна Рада не ухвалювала жодних законів на цю тему.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Малюська налякав українців
Серед можливих обмежень для тих військовозобов’язаних, які не оновили свої військово-облікові дані, називалися і обмеження на нотаріальні послуги.
"Поки що це тільки заяви міністра юстиції Дениса Малюськи", — прокоментував ці чутки Юрій Айвазян.
Є заборона на нотаріальні послуги чи ні
Жодних законів чи підзаконних актів, які б регулювали подібні обмеження, ніхто досі не ухвалював.
"Нормативно-правового акту, який би забороняв нотаріальні послуги без оновлення даних, немає", — пояснив юрист.
Нагадаємо, відповідно до нових норм, військовозобов'язані чоловіки, які мають право виїжджати з України, окрім відповідних документів, повинні пред'явити на вимогу працівників Держприкордонслужби військово-обліковий документ.
Проте є винятки — п'ять категорій чоловіків можуть не пред'являти цей документ при перетині кордону.
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