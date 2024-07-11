Мобілізація 2024 — як каратимуть чоловіків за кордоном, які не оновили дані до 16 липня

Військовозобов'язані українці в ТЦК та СП. Фото: УНІАН

Відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності ще 18 травея 2024 року, усі військовозобов'язані громадяни України зобов'язані оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Ця ж норма стосується й тих українських чоловіків, які перебувають за кордоном. Осіб, які проігнорували цю вимогу, чекає покарання.

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Так, за словами правознавця, якщо військовозобов’язаний не оновив військово облікові дані до 16 липня, це буде підставою для притягнення його до адміністративної відповідальності. Тобто на таку особу чекає штраф, який у воєнний час становить від 17 до 25 500 грн.

"Окрім того, у випадку не сплати штрафу, виконавча служба арештує банківські рахунки та майно", — заявив Дмитро Соловйов.

ТЦК та СП має направити розпорядження до поліції щодо розшуку правопорушника, вказавши дані для бази АРМОР для подальшого затримання. Таку особу мають право затримати та доставити до територіального центру.

Звичайно, затримати чоловіка, який перебуває за кордоном, та притягнути до відповідальності українська поліція повноважень не має.

Проте, ті військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, у разі не оновлення даних, надалі не зможуть користуватися консульськими послугами. Це зокрема стосується можливості отримання закордонного паспорта.

Раніше ми писали, що чекає на 17-літніх юнаків, які не оновили дані у ТЦК.

Нагадаємо, ми повідомляли, як каратимуть військовозобов'язаних чоловіків в Україні, які не оновили дані до 16 липня.

Також ми інформували, скільки військовозобов'язаних оновили свої дані через Резерв+.