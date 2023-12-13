Что думают в ВР о рейдах ТЦК в спортзалы, ТЦ и клубы

Работник ТЦК выписывает мужчине повестку. Фото: novynarnia.com

В Верховной Раде считают нормальными рейды представителей ТЦК и СП по спортзалам, торговым центрам и клубам. Там убеждены, что возмущение населения по этому поводу демонстрируют двойные стандарты, что совсем не справедливо к уже воюющим на фронте.

Об этом рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Украины Соломия Бобровская в интервью для УП.

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"Если человек может прийти в деревне, в городке к человеку на огород и забрать его из дома, дать повестку, то почему должен быть сантимент в торговые центры, клубы и спортзалы? Мне очень досадно, что такая выборка идет. Эти двойные стандарты утомили" , — говорит Бобровская.

По словам политика, такие ситуации с рейдами наблюдаются в больших городах, где многие юноши свободно себя чувствуют и живут так, будто войны не существует. Поэтому возникает определенная деморализация и сопротивление общества, ведь это очень не справедливо по отношению к уже воюющим на фронте.

Рейды с повестками

Напомним, в Украине идет общая мобилизация, из-за чего военнообязанным начали вручать повестки даже в общественных и публичных местах. Такие рейды дошли и до спортзалов. Таким образом, утром 8 декабря работники ТЦК заметили в одном из столичных спорткомплексов.

Перед этим работники ТЦК посетили спортзал в Днепре. Повестки получили посетители и работники зала.

Впоследствии военные посетили оздоровительное заведение на Закарпатье. Цель визита такая же, как и в Ужгороде, Мукачево и Хусте — вручение повесток. На кадрах показали, как более десяти представителей ТЦК шагали в комплекс в сопровождении полиции.