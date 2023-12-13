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Що думають у ВР про рейди ТЦК до спортзалів, ТЦ та клубів

13 грудня 2023 18:30
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Козюк Тетяна
редактор
Що думають у ВР про рейди ТЦК до спортзалів, ТЦ та клубів
Працівник ТЦК виписує чоловіку повістку. Фото: novynarnia.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Верховній Раді вважають нормальними рейди представників ТЦК та СП по спортзалах, торговельних центрах та клубах. Там переконані, що обурення населення з цього приводу демонструють подвійні стандарти, що зовсім несправедливо до тих, хто вже воює на фронті. 

Про це розповіла членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка України Соломія Бобровська в інтерв'ю для УП. 

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"Якщо людина може прийти у селі, в містечку до людини на город і забрати його з дому, дати повістку, то чому повинен бути сентимент до торговельних центрів, клубів і спортзалів? Мені дуже прикро, що така вибірка йде. Ці подвійні стандарти втомили", — каже Бобровська. 

За словами політика, такі ситуації з рейдами спостерігаються у великих містах, де багато юнаків себе вільно почувають і живуть так, ніби війни не існує. Через це виникає певна деморалізація та опір суспільства, адже це дуже несправедливо по відношенню до тих, хто вже воює на фронті. 

Рейди з повістками 

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація, через що військовозобов'язаним почали вручати повістки навіть у громадських та публічних місцях. Такі рейди дійшли і до спортзалів. Таким чином, вранці 8 грудня працівників ТЦК помітили в одному зі столичних спорткомплексів.

Перед цим працівники ТЦК навідалися до спортзалу в Дніпрі. Повістки отримали відвідувачі та працівники залу.

Згодом військкоми завітали до оздоровчого закладу на Закарпатті. Мета візиту така ж сама, як і в Ужгороді, Мукачеві та Хусті, — вручення повісток. На кадрах показали, як понад десять представників ТЦК крокували до комплексу у супроводі поліції. 

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