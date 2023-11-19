Что вправе делать ТЦК и СП во время мобилизации

Построение мобилизированных. Фото: УНИАН

В Украине стали чаще случаи, когда работники ТЦК и СП превышают свои полномочия. В частности, принудительно забирают военнообязанных среди улиц и общественных мест.

Утвержденные права и обязанности работников ТЦК и СП объяснил адвокат Ростислав Кравец.

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Территориальные центры комплектования и социальной поддержки в своей деятельности имеют следующие полномочия:

обращаться в органы исполнительной власти с целью отбора граждан на службу в рядах Вооруженных сил Украины;

проводить мероприятия с целью патриотического воспитания населения.

Главной обязанностью работников ТЦК есть отбор граждан для прохождения службы в военном резерве.

Кроме того, они должны:

проводить разъяснительную работу среди населения с целью осуществления отбора граждан для прохождения военной службы;

проверять уровень физической подготовки, привлекать к проведению медицинского осмотра, проводить тестирование по профессиональным качествам и психологическое тестирование среди населения;

вести учет военнообязанных граждан;

направлять граждан в учебные воинские части;

направлять в военные комиссариаты, в которых лица состоят на военном учете;

вести прием граждан;

повышать квалификацию военнослужащих и работников центра и выполнять другие функции, определенные законодательством.

В то же время, работники ТЦК и СС не имеют права проверять на улице документы мужчин без присутствия представителей полиции, а также задерживать призывников за неявку в военкомат.

Ранее мы писали, что представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин прокомментировал вопрос об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Он отметил, что суды часто выносят условные приговоры сроком от одного до двух лет, особенно если обвиняемые на заседании выражают раскаяние.