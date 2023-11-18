У ТЦК пояснили, чи можуть ухилянта від мобілізації відправити у в'язницю

Мобілізація в Україні. Фото: УНІАН

Представник Полтавського ТЦК Роман Істомін прокоментував питання про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації. Він зазначив, що наразі суди часто виносять умовні вироки строком від одного до двох років, особливо якщо обвинувачені на засіданні висловлюють каяття.

Про це пише telegraf.com.ua

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Істомін згадав випадок у Львові, де одну людину засудили до трьох років за ігнорування мобілізаційного наказу. Він наголосив, що навіть умовне засудження чи штраф не звільняють від виконання військового обов'язку, і такі громадяни залишаються призовними.

За словами представника ТЦК, тепер за ухилення від мобілізації громадян може бути негайно заарештований, і це не звільнить їх від обов'язку служити після відбуття терміну.

Він пояснив, що такі люди реєструються в органах пробації, які можуть запросити у суду скасування умовного звільнення та направити їх на відбуття покарання.

"Громадянин може одразу виконати свій конституційний та цивільний обов'язок, а може спочатку відбути покарання, а потім все одно його виконати. На те він і обов'язок", — сказав він.

Істомін також висловив жаль з приводу того, що деякі люди під час воєнного стану закликають ігнорувати закони, що є вкрай неприпустимим в умовах боротьби за виживання країни. Він зазначив, що навіть деякі судді ухвалюють виправдувальні рішення у справах про ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, що офіцер ЗСУ із позивним "Леший" і боєць 5-ї окремої штурмової бригади з позивним "Аслан" прокоментували мобілізацію в країні, особливо спортсменів. За словами військових, спортсмени важливі, адже нагадують світові про Україну, проте слід переглянути питання про їхню "броню".