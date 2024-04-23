Что предполагает отмену статуса "ограниченно пригодный" — разъяснение

Военнообязанный мужчина проходит ВЛК. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Военнообязанные украинцы, ранее признанные ограниченно пригодными к военной службе, согласно новому закону, должны пройти повторное медицинское освидетельствование в течение 9 месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 3621-IX Об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, отменяющий статус "ограниченно подходящий".

Об этом рассказал юрист Никита Татаринов в комментарии Фактам ICTV.

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Отмена "ограниченно пригодна"

По словам Татаринова, граждане, ранее ограниченные пригодными, должны будут пройти медицинское освидетельствование, после чего комиссия определит их степень годности к военной службе. Новый закон предусматривает разные решения комиссии в зависимости от результатов обзора:

Пригоден для военной службы и предварительно предназначен для службы в ВСУ или ином военном формировании.

Временно непригоден к службе, нуждается в лечении.

Подлежит дополнительному медицинскому обследованию с определением даты проведения.

Непригоден к военной службе.

Направление в полицию материалов на уклоняющихся от взятия на военный учет граждан.

По словам юриста, Минобороны Украины еще не разработало новый приказ о ВЛК, но эта работа в процессе. После объявления приказа мужчины, которые имели статус ограниченно пригодный, должны будут повторно пройти ВЛК в течение 9 месяцев, после чего им будет определен статус годности.

Украинские военнообязанные с различными болезнями или травмами, которые привели к ограниченной пригодности, могут вновь пройти медицинское освидетельствование для определения дальнейшей пригодности к службе в Вооруженных Силах Украины.

Напомним, что если военнообязанный пришел в ТЦК добровольно и хочет мобилизоваться, ему могут дать короткую отсрочку от службы. Срок такого отпуска – до 2-х месяцев.

Также мы писали, что военнообязанные украинцы смогут обновить данные в военнике без визита в территориальный центр комплектования. Процедура будет доступна онлайн.